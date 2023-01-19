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社會 社會焦點 保障人權

要過年了欠錢不還搞消失！債主路邊逮到他準備開揍…警出現解圍

記者戴上容／新北報導　　

新北市三重區21歲王姓男子4個月前借出6萬元給顏姓男子還賭債，未料顏男借完錢就人間消失、避不見面，王男氣炸，昨天意外得知顏男要到三重河邊北街，於是找來4友人逼押顏男還債，三重警方獲報及時抵達解救顏男，訊後依聚眾鬥毆、妨害自由將王男等人送辦。

▲▼ 三重顏姓男子欠債不還，在路邊遇到債主險些挨揍，警方後續將債主等5人依法送辦 。（圖／記者戴上容翻攝）

據了解，欠債的顏男平日以打零工維生，與主嫌王男原為好友，4個月前顏男因積欠6萬元賭債，向王男借錢還賭債，不料，從2022年9月開始，顏男卻總是避不見面，最後甚至連電話也不接，搞消失。

昨（18日）下午，氣憤的王男得知顏男欲前往新北市三重區河邊北街附近一家檳榔攤找人，便找來蔡男（30歲）、張男（25歲）、沈男（20歲）、李男（18歲）等4友，共乘一輛汽車準備到場押人討債。

下午4時許，王等5人他們行經河邊北街一家檳榔攤外，見顏男準備入內，立即衝下車向他討債，顏男見王男帶人追來，拔腿逃跑，仍被5人攔下。過程中6人街上口角拉扯引來附近民眾注意報警。

▲▼ 三重顏姓男子欠債不還，在路邊遇到債主險些挨揍，警方後續將債主等5人依法送辦 。（圖／記者戴上容翻攝）

警方獲報趕抵將快被押上車的顏男救出，帶回王男等5人返回偵辦。偵詢時王男否認押人，僅說是債務糾紛要顏還錢，顏男沒否認是被討債，警訊後依違反刑法聚眾鬥毆、妨害自由等罪嫌，將王等5人移送法辦。

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