網傳營養午餐蔬菜農藥超標！金門縣府澄清：不定期稽查、嚴格把關

▲網傳學校蔬菜農藥超標，金門縣府出面澄清。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

網上流傳金門學校蔬菜農藥超標，金門縣府今(6日)出面澄清，表示為保障學童食用安全，縣府配合政策推動學校午餐採用國產可溯源(三章一Q)食材，111年1至11月校園食材標章使用率為90.13％(單月最高達98.43％)。同時每日均於「教育部校園食材登錄平臺」登載學校午餐食材資訊，包括供應內容、食材原料、標章資訊及供應商等，以達資訊公開透明。

金門縣政府教育處強調，該處不定期會同建設處及衛生局到校進行午餐聯合稽查，並針對熟食及食材農藥殘留情形進行抽驗，凡檢驗不合格者，立即轉知各校停止使用該來源之食材，並依據「金門縣政府各級學校營養早、午餐食材驗收不合格處理原則」規定，若經檢驗出農藥殘留超出安全容許量標準或經公告含有有害物質，一經查獲立即停止使用。同一廠商一年累計達三次即終止合約。廠商並應依合約賠償學校所有損失 ，以確保學童吃到來源明確之國產農產品，保障學童飲食健康。

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教育處說明，有關近日社群媒體批露之109-111年抽驗蔬菜不合格結果，係本縣衛生局依據前開規定進行例行性抽驗，廠商如有不合規定情事，本處將依合約規定辦理。

教育處表示，縣府對於學童午餐及食材控管一向秉持嚴格把關的態度，亦做到資訊公開透明，絕不會讓不合格食材影響學童健康。教育處亦呼籲，此類訊息之披露，因涉及校園食安及相關規範，相關單位及個人應經求證並完整揭露，以免造成地區家長恐慌。