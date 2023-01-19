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桃園嬤誤催油門！人車摔B2電梯井嚇暈　害另1女受困電梯

▲桃園市游姓婦人今（19）日上午準備從地下室騎車外出，卻不慎誤催油門闖入電梯，導致連人帶車摔落B2電梯井當場嚇暈，消防人員到場搶救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市游姓婦人19日上午準備從地下室騎車外出，卻不慎誤催油門闖入電梯，導致連人帶車摔落B2電梯井當場嚇暈，消防人員到場搶救。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市游姓婦人19日上午從桃園區某大樓社區B1準備騎車外出，疑似誤催油門導致連人帶車撞上電梯，當場摔落B2電梯井內，社區住戶發現後急忙向119求助，消防人員到場發現游婦已嚇暈且意識昏迷，雙腿有撕裂傷，經送醫急救後還在觀察中；此外，因電梯被機車拉扯故障，當時正在使用電梯的1名女子受困電梯內，消防人員協助女子脫困後並無大礙，僅飽受驚嚇。

▲桃園市消防局人員搶救受困電梯井的游姓婦人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市消防局人員搶救受困電梯井的游姓婦人。

桃園市消防局指出，77歲的游姓婦人今天上午8時36分在桃園區建明街某大樓B1地下室停車場騎車欲外出，疑似誤催油門結果竟衝向電梯，連人帶車摔落B2電梯井，巨響引起住戶注意，發現電梯內有人趕緊向消防局求助。

▲桃園市消防局人員順利將誤闖電梯井游姓婦人從B2電梯井拉上B1，準備送醫治療。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市消防局人員順利將誤闖電梯井游姓婦人從B2電梯井拉上B1，準備送醫治療。

消防局第一大隊大林分隊派出13名消防人員趕往救援，發現游婦倒臥電梯井內疑似被嚇暈，經消防人員檢視，其右膝與左腳有撕裂傷，但意識昏迷，經消防人員以低索救助，上午9時19分順利將人車拉上B1停車場，經清洗傷口、包紮止血與頸圈長背板固定救護處置後，送往附近的聖保祿醫院治療。

▲桃園市消防人員協助受困電梯女子脫困。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市消防人員協助受困電梯女子脫困。

此外，因這起意外還導致電梯故障，當時1名女子正使用電梯，結果電梯故障受困其中，女子打電話向119求助，消防人員隨後協助女子脫困，其意識清楚並無明顯外傷，無須送醫治療，僅飽受驚嚇一場。

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