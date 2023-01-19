台南路口汽機車碰撞！男「躺地上滑手機」搶鏡　警曝原因

記者林悅／台南報導

有網友在網路抖音PO出一段影片，指其友人與人發生車禍，竟直接躺在地上翹起二郎腿滑手機，等待救援送醫，網友說「等著領年終獎金，講愈久領愈多」，引起許多網友熱議；麻豆分局指出，該車禍發生在麻豆區麻工一路與麻柚六路三色號誌路口，現場無監視器或行車紀錄器之影像，肇事責任尚待警方調查釐清。

▲有網友在抖音PO出一段車禍影片，有名男子躺在地上翹腿滑手機，網友指「等著領年終獎金，講愈久領愈多」，引起網友熱議。（圖／翻攝自抖音，下同）

警方指出，2023年1月17日上午7時50分許在麻豆區麻工一路與麻柚六路三色號誌路口發生一起交通事故，吳姓男子（61歲）駕駛自小客車由麻柚六路西向東行駛欲左轉麻工一路時，與利姓女子（59歲）騎乘重機車沿麻工一路北向南直行，雙方於路口發生碰撞，利姓女子車上載有兒子陳姓男子（35歲），雙方駕駛均未受傷，僅後座乘客脊椎受傷，警方到場立即協助傷者救護及交通事故處置。

經查雙方駕駛持照正常，肇事雙方酒測值均為0，現場無監視器或行車紀錄器之影像，肇事責任尚待警方調查釐清。影片中躺地滑手機的男子向警方表示，案發時他脊椎受傷，所以躺在地上以手機聯絡親友處理。

▲麻豆警分局交通組長曾靜欽指出，該車禍雙方駕駛均未受傷，僅後座乘客脊椎受傷，警方到場立即協助傷者救護及交通事故處置。（圖／記者林悅翻攝，下同）

麻豆警分局交通組長曾靜欽呼籲民眾春節期間出外旅遊，行經號誌路口，「紅燈不闖、黃燈不搶、綠燈不衝」，駕駛汽機車務必遵守道路上各項標誌及號誌的規定，尤其是行經多時相號誌路口，遵守號誌指示行駛，以免造成其他用路人危險，依據道路交通管理處罰條例第53條規定：「汽車駕駛人，行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈者，處新台幣一千八百元以上、五千四百元以下罰鍰」，請民眾切勿以身試法，以免害人害己又傷了荷包。