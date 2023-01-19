　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

刈包有蟑螂蛋！台中女PO臉書亂指控挨告　判刑3個月還要賠8萬

▲▼刈包。（圖／示意圖，與本案無關／民眾提供）

▲女子在臉書指控某刈包店刈包有蟑螂蛋，因此吃上官司。（上示意圖，與本案無關）

記者翁子皓／台中報導

台中一名余姓女子在臉書某社團上傳4張刈包照片，以文字寫到「圖片刈包中之黑色不明物體為何」，之後更直接指控該刈包店的刈包有蟑螂蛋，遭業者提告，刑事部分，被依妨害信用罪有期，判處有期徒刑3月，民事上則被判賠償8萬元。

判決書指出，余女於2021年2月6日16時許，在某臉書社團上張貼4張刈包照片，並表示「圖片刈包中之黑色不明物體為何」，卻遭社團管理者刪文，他在同日17時許再次重複貼照，指控台中某刈包所販售的刈包有蟑螂蛋。剛好業者也在同一個社團，看到余女文章憤而報警，檢方依妨害信用起訴余女。

余女供稱，她沒有影射，那確實是蟑螂蛋，她確實有吃到東西，才在臉書社團貼文，只是要告訴業者確實有蟑螂蛋，因不知道怎麼聯絡店家，就先拍照，然後將刈包丟掉，刈包是同事買的。

台中地院調查，余女無法證明照片中的刈包是向該刈包店購買，也無法證明黑色橢圓形物體為蟑螂蛋，且一開始說刈包是和同事一起買的，後又改口說是同事給的，不僅連購買情節所述前後不一，還希望檢警不要向同事查證。台中地院認為，余女以不實文字在臉書社團上指摘刈包店，經管理者建議余女應向店家反應，不該利用網路公審時，仍繼續留言表示「但應該讓大家知道自己吃了什麼，難道不應該」等文字，顯見惡意甚明，因此依妨害他人信用罪判處有期徒刑3月，可易科罰金。

遭指控的刈包店業者認為，余女的發言導致刈包店營業收入一落千丈，業者亦因此在2021年5月14日將店面遷移至他處，還讓他精神上飽受壓力，深感痛苦不堪，於是在民事部分向余女提告求償100萬。

民事部分，法官認為業者經營飲食業，對於飲食健康及衛生必當十分重視，然因余女的行為，恐讓人遭質疑環境衛生等疑慮，使業者承受的精神痛苦自屬非微，然而業者求償金額太高，法官判余女應賠償8萬元，全案還可上訴。

ET快訊
快訊／230萬「愛快羅密歐」跑山慘了！　燒到剩輪胎
快訊／北富銀搶下Costco聯名卡！　2／1正式上市
大掃除關鍵位置曝！　命理師：這地方沒掃乾淨「衰整年」
徐乃麟尾牙豪發6位數紅包！　台下員工全嗨了
頂新1.7億罰金「一次繳清」！魏應充免入獄...可回家過年
恐怖對話！女求職被「議價買斷」　嫌喊：拆完就處理掉
快訊／台74線嚴重車禍！　全線封閉傷亡不明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

求職男被拘禁凌虐影片網狂傳　警政署秀數據籲勿轉傳釀2次傷害

以為遇碩士天菜！27男約砲「人財兩失」　他偷信用卡狂刷3百萬慘了

快訊／230萬「愛快羅密歐」跑山慘了　半路起火「敞篷燒到剩輪胎」

掃蕩88會館地下金融　檢調搜索查扣20筆不動產「3億現金堆成小山」

台中台74線5車連環撞　小貨車轉180度側翻！4人送醫

無聊男夜市公廁旁打手槍　警制止他還辯：沒妨礙他人不行嗎

頂新1.7億罰金「一次繳清」　魏應充繳109萬免入獄...可在家過年

刈包有蟑螂蛋！台中女PO臉書亂指控挨告　判刑3個月還要賠8萬

恐怖對話曝！求職者淪豬仔被「議價買斷」　嫌竟喊：拆完就處理掉

快訊／台中台74線28k連環撞！全線封閉傷亡不明…警消救援中

張惠妹高雄唱10場「怎麼會搶不到票？」　寵粉脫口：不然我們加場啊！

趙小僑愛女「超萌放電」記者大分心！　劉亮佐不捨她再生：很難熬

陳零九淪FTX受災戶「一夜蒸發450萬」　忙到心累喊：人就是犯賤

出遊尿急車上嬉鬧喊救命　民眾報案警圍捕5人全送辦

懸掛500kg木桌直墜4樓　陽台玻璃、人行道破裂！

甲組男友大聲嗆➔小孬孬　把人鎖門外她上車秒心虛

媽帶弟從台灣飛日本突襲！　他轉頭見家人驚：你怎在這

買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！

惡搞學校電腦玩諧音梗XD　李白+蟻后→兩個禮拜以後

許瑋甯聽陳昊森土味情話超問號　薛仕凌扶額：我很心疼一翔XD

求職男被拘禁凌虐影片網狂傳　警政署秀數據籲勿轉傳釀2次傷害

以為遇碩士天菜！27男約砲「人財兩失」　他偷信用卡狂刷3百萬慘了

快訊／230萬「愛快羅密歐」跑山慘了　半路起火「敞篷燒到剩輪胎」

掃蕩88會館地下金融　檢調搜索查扣20筆不動產「3億現金堆成小山」

台中台74線5車連環撞　小貨車轉180度側翻！4人送醫

無聊男夜市公廁旁打手槍　警制止他還辯：沒妨礙他人不行嗎

頂新1.7億罰金「一次繳清」　魏應充繳109萬免入獄...可在家過年

刈包有蟑螂蛋！台中女PO臉書亂指控挨告　判刑3個月還要賠8萬

恐怖對話曝！求職者淪豬仔被「議價買斷」　嫌竟喊：拆完就處理掉

快訊／台中台74線28k連環撞！全線封閉傷亡不明…警消救援中

17歲嫩妻離家出走　他抓回來斬首遊街示眾！法庭1荒謬理由只判8年

全台僅4個！嬌蘭茉莉攜手馬諦斯創造幸福感、Diptyque限量杜桑重現童年景緻

求職男被拘禁凌虐影片網狂傳　警政署秀數據籲勿轉傳釀2次傷害

說好回娘家吃年夜飯！老公突反悔「帶小孩去婆家」　一票卻挺男方

以為遇碩士天菜！27男約砲「人財兩失」　他偷信用卡狂刷3百萬慘了

楊貴媚錄影驚爆意外！　被機器割傷「當場濺血」急送醫

水上巨燈在楊梅！「2023桃園燈會」2／1登場　聲光秀走入魔幻世界

台南安南區爆炸原因曝　南消查出熱風烤箱加熱金屬工件引爆

快訊／230萬「愛快羅密歐」跑山慘了　半路起火「敞篷燒到剩輪胎」

快訊／北富銀搶下Costco卡！　聯名卡2／1正式上市

主子剃完毛照鏡子...崩潰站直 轉頭怒瞪奴才「嚇到吃手手」

社會熱門新聞

新北啃老男「啞鈴爆頭弒父」　母目睹嚇傻

砂石車奪命影片曝！闖紅燈輾斃騎士

收到13.6萬欠稅單！新竹低收單親媽變千萬富婆

破百體重成凶器！　桃園女討債壓死人

獨／買股被套山頂　八方雲集創辦人竟逼妻炒股

即／台中台74線28k連環撞　全線封閉搶救中

刑警齊唱慶生全GG　竟是大哥的女人自拍炫耀惹禍

正宮怒批小三：愛吃「銀行界劉德華」香腸　判賠15萬

貪男撿儲值卡「衝麥當勞狂點」　下場超慘

快訊／前立委羅志明涉共諜案遭收押　過年回不了家

女兒說父親家中跌倒亡　醫驚見多處可疑外傷

快訊／27歲男搶銀樓18枚金戒指被逮

OL學按摩轉正面突遭含住　色男下場慘

即／新北小黃司機腹部中刀　臟器外露喊：快救我

更多熱門

相關新聞

「刈」包注音不是ㄍㄨㄚˋ！內行解釋了

「刈」包注音不是ㄍㄨㄚˋ！內行解釋了

刈包為台灣常見的小吃之一，原型源起於福建省福州的「虎咬豬」，很多人會把它當成早餐或是宵夜來填飽肚子。不過，有網友發現，「刈」的正確讀音為「一ˋ」，但有些店家會以「割包」來稱呼，而在一般口語溝通時又稱做「掛」包，讓他不禁納悶「怎麼刈包跟ikea一樣，同一個東西卻有多種念法？」貼文一出，引發熱議。

桃園新住民做刈包　像夫妻經營方式

桃園新住民做刈包　像夫妻經營方式

嚴選雲林必吃美食！卡拉雞刈包超吸睛

嚴選雲林必吃美食！卡拉雞刈包超吸睛

茶几下見「破殼紅豆」　網驚：孵出來了

茶几下見「破殼紅豆」　網驚：孵出來了

上網控刈包店「加蟑螂蛋？」　台中女反被告

上網控刈包店「加蟑螂蛋？」　台中女反被告

關鍵字：

刈包蟑螂蛋

讀者迴響

熱門新聞

紅包能不能給1千　長輩70%都搖頭

「朋友洗腎到死掉…」餐廳揭巴沙魚可怕內幕

快訊／林書豪公布震撼喜訊！

陪高層上床…金融OL「一發」被解鎖：床上可這麼久

台大醫生唱「乘1.35倍沒我高」原民歌手怒了

館長突PO包紮照　「後腦一大包」還滲血

快訊／第一個「200萬元＋賓士車」被刮出！　中年男拜武廟爽抱獎

台人「日本自駕」要拘留10天　女友求救被轟

最美禮生真的脫光了！

小二妹常發呆！醫見她「動作詭異停止」罹病　媽自責哭了

蔡阿嘎豪發年終！觀眾驚見金額：超越我年薪

台南人符合「這條件」可領7千　 已直接入帳

勞動局「北市街友年節臨工專案」　最高領1萬4

新北啃老男「啞鈴爆頭弒父」　母目睹嚇傻

砂石車奪命影片曝！闖紅燈輾斃騎士

更多

最夯影音

更多
張惠妹高雄唱10場「怎麼會搶不到票？」　寵粉脫口：不然我們加場啊！

張惠妹高雄唱10場「怎麼會搶不到票？」　寵粉脫口：不然我們加場啊！
趙小僑愛女「超萌放電」記者大分心！　劉亮佐不捨她再生：很難熬

趙小僑愛女「超萌放電」記者大分心！　劉亮佐不捨她再生：很難熬

陳零九淪FTX受災戶「一夜蒸發450萬」　忙到心累喊：人就是犯賤

陳零九淪FTX受災戶「一夜蒸發450萬」　忙到心累喊：人就是犯賤

出遊尿急車上嬉鬧喊救命　民眾報案警圍捕5人全送辦

出遊尿急車上嬉鬧喊救命　民眾報案警圍捕5人全送辦

懸掛500kg木桌直墜4樓　陽台玻璃、人行道破裂！

懸掛500kg木桌直墜4樓　陽台玻璃、人行道破裂！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面