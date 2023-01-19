刈包有蟑螂蛋！台中女PO臉書亂指控挨告　判刑3個月還要賠8萬

▲女子在臉書指控某刈包店刈包有蟑螂蛋，因此吃上官司。（上示意圖，與本案無關）

記者翁子皓／台中報導

台中一名余姓女子在臉書某社團上傳4張刈包照片，以文字寫到「圖片刈包中之黑色不明物體為何」，之後更直接指控該刈包店的刈包有蟑螂蛋，遭業者提告，刑事部分，被依妨害信用罪有期，判處有期徒刑3月，民事上則被判賠償8萬元。

判決書指出，余女於2021年2月6日16時許，在某臉書社團上張貼4張刈包照片，並表示「圖片刈包中之黑色不明物體為何」，卻遭社團管理者刪文，他在同日17時許再次重複貼照，指控台中某刈包所販售的刈包有蟑螂蛋。剛好業者也在同一個社團，看到余女文章憤而報警，檢方依妨害信用起訴余女。

余女供稱，她沒有影射，那確實是蟑螂蛋，她確實有吃到東西，才在臉書社團貼文，只是要告訴業者確實有蟑螂蛋，因不知道怎麼聯絡店家，就先拍照，然後將刈包丟掉，刈包是同事買的。

台中地院調查，余女無法證明照片中的刈包是向該刈包店購買，也無法證明黑色橢圓形物體為蟑螂蛋，且一開始說刈包是和同事一起買的，後又改口說是同事給的，不僅連購買情節所述前後不一，還希望檢警不要向同事查證。台中地院認為，余女以不實文字在臉書社團上指摘刈包店，經管理者建議余女應向店家反應，不該利用網路公審時，仍繼續留言表示「但應該讓大家知道自己吃了什麼，難道不應該」等文字，顯見惡意甚明，因此依妨害他人信用罪判處有期徒刑3月，可易科罰金。

遭指控的刈包店業者認為，余女的發言導致刈包店營業收入一落千丈，業者亦因此在2021年5月14日將店面遷移至他處，還讓他精神上飽受壓力，深感痛苦不堪，於是在民事部分向余女提告求償100萬。

民事部分，法官認為業者經營飲食業，對於飲食健康及衛生必當十分重視，然因余女的行為，恐讓人遭質疑環境衛生等疑慮，使業者承受的精神痛苦自屬非微，然而業者求償金額太高，法官判余女應賠償8萬元，全案還可上訴。