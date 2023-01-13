「刈」包注音不是ㄍㄨㄚˋ！他見3種叫法傻眼　內行解釋了

▲有台灣漢堡之稱的「刈包」是大家都愛不釋手的古早味。（圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

刈包為台灣常見的小吃之一，原型源起於福建省福州的「虎咬豬」，很多人會把它當成早餐或是宵夜來填飽肚子。不過，有網友發現，「刈」的注音為「一ˋ」，但有些店家會以「割包」來稱呼，而在一般口語溝通時又稱做「掛」包，讓他不禁納悶「怎麼刈包跟IKEA一樣，同一個東西卻有多種唸法？」貼文一出，引發熱議。

一名網友近日在Dcard發文表示，公司快要吃尾牙了，為了提前沾點喜氣，他特地到小七買了一個刈包，看能不能把最大獎PS5帶回家，結果看著包裝時突然發現，平常看到許多刈包店都是寫「刈」，而它的注音其實是「一ˋ」，另外也有店家會寫「割（ㄍㄜ）包」，但是一般在口語溝通的時候又是講「掛ㄍㄨㄚˋ包」。

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▲原PO好奇，刈包有多種叫法的原因為何？（圖／翻攝自Dcard）

一種食物有3種叫法的現象也讓原PO相當納悶，好奇「怎麼刈包跟IKEA一樣，同一個東西卻有多種唸法？」貼文一出，馬上吸引不少網友討論，紛紛留言「當然是唸掛啊！管他字典上寫什麼，聽得懂最重要」、「爌肉飯：ㄎㄨㄥˋ、ㄎㄨㄤˋ、課本寫ㄏㄨㄥ」、「打字打ㄧˋ，唸ㄍㄨㄚˋ」。

另外，也有內行網友解釋，「其實掛是台語『割』的發音！而刈這個字雖然字典上發音是寫一ˋ，但其實是『割』這個字的俗體字，早期大家把它跟割混用，所以現在才會有現在這麼多種字體的用法！」

