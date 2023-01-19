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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

今年警察、鐵路等五特考6/10登場　暫定需用名額共3699人

▲警專「108年警察特考班-深化實作接軌實務」結訓成果展，現場展示路檢、臨檢、路檢酒駕、交通事故處理、單警及組合警網值勤演練等多項訓練成果。（圖／記者湯興漢攝）

▲警專學員。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

考試院院會今（19日）通過，112年警察特考、一般警察特考、國安人員特考、鐵路特考及退除役軍人轉任公務人員考試，將於6月10日（星期六）至12日（星期一）舉行，暫定需用名額共3699人。

考試院說明，本5項考試除警察特考三等考試外事警察人員類別、一般警察特考第二試、國安人員特考第二試及第三試、鐵路特考佐級考試場站調車、機械工程、養路工程等3類科第二試集中於台北考區應試外，其餘考試均分設台北、新竹、台中、嘉義、台南、高雄、花蓮、台東等8考區舉行。

考試院表示，各該考試類別組（類科）及暫定需用名額：警察特考三等設行政警察人員等13類別組287名、四等設行政警察人員等5類別組1175名，合計1462名；一般警察特考三等設行政警察人員等6類別組41名、四等設行政警察人員等4類別組1336名，合計1377名。

國安人員特考三等設政經組（選試英文）等7組別42名、五等設行政組等3組別30名，合計72名；鐵路特考高員三級設會計等4類科16名、員級設事務管理等7類科123名、佐級設事務管理等9類科548名，合計687名。

退除役軍人轉任公務人員考試三等設一般行政等8類科共85名、四等設一般行政等4類科共16名，合計101名。各類別組（類科）需用名額情形，將於考選部全球資訊網另行公告。

考試部指出，有關應考資格、應試科目、試題題型、成績計算與錄取方式、體格檢查時間及標準等，分別依照各該考試規則等規定辦理，相關規定將載明於應考須知。

考試部也說，另為應內政部業務需要及推動2030雙語政策，二項警察人員考試外事警察人員類別考試之應考資格條件，自112年起按選試語文別將英文檢定納入應考資格條件，即選試英語應考人應通過英語能力檢定測驗成績達CEFR B1等級、選試日語應考人應通過英語能力檢定測驗成績達CEFR A2等級。

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