台中Lalaport違停嚴重！半天開232張罰單　機車直接停人行道

▲台中市三井LaLaport昨日試營運，許多民眾騎車前往，卻把機車違停在人行道上，警方截至16時為止已經開出232張罰單。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



記者許權毅／台中報導

台中市東區三井LaLaport購物商場昨（17）日試營運，周邊卻有機車違停亂象，導致南館振興路、進德路壅塞，第三分局指出，目前持續有員警在現場加強執法，截至今日下午16時為止，已經開出232張罰單，機車223件、汽車9件。此外警方也向業者要求加強振興路上免費機車停車場標示。

三井LaLaport在商場外的免費、無需消費折抵機車停車場約有1200個位置，但是業者剛開幕仍標示不清，昨日使用率僅有10分之1。附近許多民眾都把機車停上人行道，加上一旁建國市場機車潮兩者混在一塊，違停問題相當嚴重，許多騎士吞下600元罰單，轎車駕駛收下900元罰單。

第三分局指出，昨日晚間與業者召開協調會，將請業者儘速製作相關宣導告示牌，設置於商場周邊之建成路、振興路、進德路沿線，預計於明（19）日完成宣導牌面設置，期間亦將加強導引機車停放至振興路免費機車停車場。

另對於違規車輛部分將加強執法，並與交通局聯繫協調派員協助違規車輛拖吊，以維用路人權益。

▲台中市三井LaLaport昨日試營運，南館有38個櫃位已經正式營業。（圖／記者許權毅攝）

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