連續6年用愛加菜　林美燕、地方企業感恩嘉惠消防、警察人員

▲台南市議員林美燕（右1）、奮億金屬實業有限公司杜明正，捐贈台南市消防局及四分局年菜230份，18日上午舉行年菜230份捐贈儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議員林美燕、奮億金屬實業有限公司杜明正，捐贈台南市消防局及四分局年菜230份，18日上午10時30分，於台南市警四分局1樓廣場舉行年菜230份捐贈儀式，由消防局副局長楊宗林及警察局第四分局王子雄分局長代表接受，並頒贈嘉惠消防感謝狀。

此善行義舉讓警義消防及警察人員於過年期間即使無法在家圍爐，亦能享用熱騰騰的美食，也能歡喜迎新年。

消防局長李明峯表示，奮億金屬實業有限公司負責人杜明正先生，多年來在公益活動上奉獻良多，杜明正先生長子杜俊良不僅為灣裡義消中隊顧問，更於2019年加入台南市消防之友會總會，成為創會會員至今，對義消團體及消防人員貢獻從不落人後。每年捐贈年菜，也能了解消防人員維護公共安全的辛勞，體恤消防及警察單位於歲末闔家團圓之際仍須輪班值勤，透過市議員林美燕居中安排，連續6年來慷慨解囊，已捐贈消防及警察單位超過2000多份的年菜，且於疫情期間亦捐贈許多防疫物資及裝備，感謝奮億金屬公司每年慰勞警義消防及警察人員，也希望此舉能拋磚引玉，喚起社會人士之公益善舉、大愛精神，戮力弘揚社會光明面。