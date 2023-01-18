加拿大+印度單車客環島大鵬灣迷路　東港警熱情伸援手指點迷津

▲東港警分局東港派出所警員胡俊國、葉宜瑄為3外籍遊客指路，他們高興比讚。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

3名外籍人士騎單車環遊全台，途經屏東大鵬灣路段時迷路，東港警分局員警巡邏發現，利用簡單英語交談後，指引下一站往墾丁方向，讓他們喜出望外，對台灣警察的熱心留下深刻印象，大讚東港警VERY GOOD!

東港警分局東港派出所警員胡俊國、葉宜瑄2員，於日前執行巡邏勤務時，在東港鎮鵬灣路段見3位外國單車客，他們在路邊比手畫腳似乎迷路了，其中2人蹲在路邊不斷查看手邊單車狀況及手上的手機左顧右盼。

葉員見狀遂主動上前打招呼並向3人詢問「May I Help You ?」，隨後以簡單的英語與他們交談中，得知3人中有為2位加拿大籍男性及1位印度籍女性結伴來台旅遊。

他們向警方表示: 「聽聞臺灣是自助旅遊及單車旅遊友善國家，也想看墾丁及大鵬灣的沿海美景遂從台北運單車下來，期間也有去離島小琉球享受離島美食風光，接著欣賞完大鵬灣國家風景區風光後，接著要往墾丁國家公園，卻在東大鵬灣迷路了。

葉員聽聞後用英語溝通協助指路告知他們可往台17線南下往墾丁的方向怎麼騎乘去墾丁國家公園，他們在南下前開心的與警方合照並對於警方的協助表達感謝之意，更不斷以生澀的中文說著「謝謝」，並稱讚台灣的美雖讓他驚豔，而警方的熱心更是讓他們印象深刻「Taiwanpolice are very good」。

東港警分局長張世儒表示，警察服務不分國籍，員警貼心、耐心及愛心的「三心級服務」讓外籍旅客對臺灣警察留下美好印象，此舉成功促進了良好的國民外交。而屏東縣政府春節服務不打烊，春節期間若需協助排除問題，歡迎撥打1999便民專線或前往就近分駐(派)出所。