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社會 社會焦點 保障人權

老公沉迷麻將慘輸10萬「不吃飯拚翻本」　妻報警破賭場逮18人

▲▼台中警方破獲一處合法掩護非法的麻將棋牌社，逮捕負責人和賭客共18人。（圖／民眾提供，下同）

▲▼台中警方破獲一處合法掩護非法的麻將棋牌社，逮捕負責人和賭客共18人。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名打零工的51歲吳姓男子沉迷麻將，一休假就往棋牌社跑，一打就是一整天，連妻子多次打電話叫回家吃飯也不理，輸了10多萬元仍不死心，只好無助報警。警方跟蒐多月上門搜索，該棋牌社雖然依法申請，私下卻抽頭每桌1將400元，日前上門逮捕包括負責人陳氏兄弟及賭客共18人，全依賭博罪嫌送辦。

▲▼台中警方破獲一處合法掩護非法的麻將棋牌社，逮捕負責人和賭客共18人。（圖／民眾提供，下同）

台中市警一分局日前接獲婦人報案，指她老公沉迷麻將，整天不回家，連吃飯時間照樣離不開桌子，即使輸了10多萬元，仍想著翻本。

▲▼台中警方破獲一處合法掩護非法的麻將棋牌社，逮捕負責人和賭客共18人。（圖／民眾提供，下同）

警方調查發現該棋牌社合法掩護非法，去年5月由陳氏兄弟（37歲、34歲）合法申請，但私下卻有抽頭，且賭3將加送1將，吸引賭客，但該大門口設置多組監視器，嚴加過濾賭客身分，必須是熟人介紹才能進入，增加警方查緝難度。

警方經過數月埋伏、佈線，12日前往搜索，當場查獲陳氏兄弟及賭客16人，起獲麻將、牌尺、搬風骰及抽頭金4300元，全案依違反刑法賭博罪嫌移送台中地檢署偵辦，後來18人都無保請回。

警方呼籲，春節將至，打擊犯罪沒有假期，將持續落實警政署「清源2.0專案」及「社區警政再出發」相關工作，徹底清查轄內可能潛藏賭博、毒品、詐欺等各類犯罪處所，積極查緝犯罪根源，淨化治安。

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