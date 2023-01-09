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薑是老的辣！麻將新森活尋找老牌咖　豪送1年份東森幣

文／App活動小組

全球通膨、景氣下行讓你對2023年感到不安嗎？煩惱再多也要好好過生活，即日起到2/28(二)玩「麻將新森活」，同時還有總價百萬大獎四重送，大放送1年份東森幣、衛生紙，還有iPhone14等你拿，一起把2023過得更好更豐足！

特別是見過大風大浪的牌場老手，此時正是秀一手給年輕人看看的時候。「麻將新森活」特別禮遇每一位人生牌局上的老手，凡年滿65歲(含)以上的會員，活動期間在東森購物網任一通路消費一筆有效訂單，就送「1年份東森幣」。讓您快樂打麻將、逍遙享人生！（需填寫東森購物會員生日資料，且為民國48年12月31日以前出生者。）


▲東森幣遊戲「麻將新森活」1/1隆重上線。（圖／東森購物網提供）

即日起，您可透過ETtoday新聞雲網站、App遊戲入口進入「麻將新森活」。只要登入東森購物網會員，使用東森幣兌換遊戲幣，兩步驟即可開始遊戲。

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東森購物推線上麻將（圖／東森購物提供）
▲百萬大獎四重送，東森幣在手，牌咖線上坐。（圖／東森購物網提供）

自1/1至2/28，加碼舉辦消費四重送活動，多重中獎機會送不停，百萬大獎等你抽！一年份衛生紙、1萬東森幣、iPhone14等大獎，符合條件即可抽。年滿65歲(含)以上會員（以東森購物會員填寫的生日資料為準），還有1年份東森幣等你領！打牌享樂活，人生任遨遊，立即開始「麻將新森活」！

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※新森活小訣竅
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