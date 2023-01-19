自打臉？　俄使館發文認了「克里米亞、頓巴斯屬於烏克蘭」

▲ 俄羅斯大使館推文疑似誤將克里米亞、頓巴斯劃為烏克蘭領土。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯駐外大使館推特帳號18日發出一張顯示歐洲各國汽油成本的地圖，卻將克里米亞及烏東頓巴斯地區都劃入烏克蘭領土範圍，與俄方聲稱佔領的主張互相矛盾，疑似自打嘴巴，在網路上引起熱議。

Gasoline prices per liter, 9 January 2023 pic.twitter.com/cUbJjhuVQx — Russian Embassy, SWE (@RusEmbSwe) January 17, 2023

CNBC報導，俄國駐瑞典大使館經營的推特帳號18日PO出一張地圖，以不同顏色呈現歐洲各國截至9日的汽油成本，圖片中頓巴斯和克里米亞半島仍屬於烏克蘭。

俄國2014年3月入侵克里米亞，此後便聲稱克里米亞是俄羅斯的一部分，且去年2月底對烏克蘭開戰後就佔領頓巴斯，這張地圖卻將2個地區都劃為烏克蘭領土。

這則推文在網路上瘋傳，至今累計745萬點閱，網友紛紛轉發，「俄國駐瑞典大使館承認克里米亞是烏克蘭的一部分」、「正確的烏克蘭地圖」、「有人要被開除了」、「真相無法忽視」，俄國駐瑞典大使館對此則尚未回應。