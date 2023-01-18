澤倫斯基對「直升機墜毀」發聲：痛苦無法言喻　可怕的悲劇

▲ 烏克蘭基輔地區18日發生直升機墜毀意外。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

烏克蘭一架直升機18日上午8時20分墜毀在基輔近郊城鎮羅伐利（Brovary），造成18人死亡、29人受傷，死者包括內政部長莫納斯特爾斯基（Denys Monastyrsky）、第一副部長葉寧（Yevhen Yenin）等人。這是俄烏戰爭開打以來，首次有烏克蘭高階官員死亡。總統澤倫斯基首度對此發聲表示，「痛苦無法言喻」、「可怕的悲劇」。

澤倫斯基表示，發生在基輔郊外的直升機墜毀事件是一場「可怕的悲劇」，造成了「無法形容的」痛苦。

澤倫斯基說，「我已指示烏克蘭安全部門、烏克蘭國家警察和其他授權機構合作，查明所發生事件的所有情況」。

澤倫斯基說，「截至這一刻，三個孩子已經死亡，痛苦無法言喻」。

▲烏克蘭總統澤倫斯基對直升機墜毀事件表示，「痛苦無法言喻」。（圖／路透）



這架直升機墜毀在一所幼兒園附近，當時幼兒園人員與孩童們都在建築物內。目擊者宣稱，當時先聽到有東西在空中飛行的聲音，全場安靜下來之後，出現一道閃光，接著聽到爆炸聲。

這起直升機墜毀事件已知造成18人死亡、29人受傷，事發後，救護車、警察、消防人員隨後趕抵現場處理，大火在1個多小時後撲滅，有22人住院接受治療。機上9人全數罹難，包括內政部長莫納斯特爾斯基（Denys Monastyrsky）、第一副部長葉寧（Yevhen Yenin）、國務秘書盧布科夫（Yuriy Lubkovych）及多名官員。