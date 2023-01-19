烏直升機墜毀下修至14死　幼兒目睹失事！「遺體躺滿地」驚恐瞬間曝

▲烏克蘭基輔近郊18日發生恐怖直升機墜毀事件。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

烏克蘭18日發生恐怖直升機墜毀事件，一架法國製超級美洲獅直升機（Super Puma）在當地上午8時30分左右，墜毀在基輔近郊羅伐利（Brovary）一家托兒所附近，造成機上內政部長等多名烏克蘭高官死亡。當局後來修訂數字，證實死亡人數從早前公布的18人下調至14人，而這起墜機事故的發生經過也逐漸曝光。

▲直升機墜毀後，現場殘骸四散，其中一面牆還被大火燒得焦黑，下同。（圖／達志影像／美聯社）

據路透社報導，直升機墜毀後瞬間引發熊熊大火，殘骸四散在托兒所附近泥濘的操場上，導致建築側面一扇牆被大火燒得焦黑，大門上方甚至還被直升機噴飛的螺旋槳撞出一個大洞。當局將搜救現場尋獲的遺體全數擺放在院子地面，只見覆蓋在死者身上的毯子下露出了幾雙黑色靴子和藍色制服，場面心酸。

2名目擊者透露，他們在事發當時，看到西北方有一個紅色不明物體正直挺挺往托兒所方向衝去，「它的飛行高度很低，大約只有9層樓高」，下一秒直升機就發生了墜機事故。56歲的現場目擊者維塔利（Vitaliy）也表示，他看到直升機迅速下墜，然後撞到托兒所庭院中央，有部分殘骸甚至還飛到了附近的公寓大樓裡，所幸直升機並未發生爆炸。

▲當局將尋獲的遺體擺放在院子地面，場面讓人心酸，下同。（圖／達志影像／美聯社）

17歲的當地居民賀利布（Hlib）是及時為現場施援的英勇人士之一。他指出，墜機事件發生後，現場到處都佈滿了煙霧，「我們看到不少人受傷，而且那裡還有很多孩子，尖叫聲此起彼落，於是我們朝聲音跑去，帶孩子們穿越圍欄，離開著了火的托兒所」。

烏克蘭當局目前還未能確定直升機墜毀的原因，而這起飛行意外是否與俄羅斯有關也尚未可知。烏克蘭國家安全局（SBU）表示，當局將把所有可能造成事故的原因考慮入內，其中包括違反飛行規則、技術故障，以及蓄意破壞。美國總拜登等多位西方領導人都就此事向死者家屬與烏克蘭致哀，並承諾將持續努力維持烏克蘭的民主。