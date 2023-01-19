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進攻智慧居家　彭博社曝蘋果將推「類iPad」新品

▲蘋果將推出一系列智慧家居新品。（圖／取自9to5mac）

▲蘋果將推出一系列智慧家居新品。（圖／取自9to5mac）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果才剛推出了新的 HomePod，但更多產品仍在開發中。根據彭博社的新報告指出， 蘋果正在為智慧家居開發一系列產品，包括新的顯示器和更快的 Apple TV 機上盒。其中一款產品本質上是「低階 iPad」，可以用來控制 HomeKit 和處理 FaceTime 通話。

據報導，這款類似 iPad 的產品可能成為蘋果深耕智慧家居領域的開端。彭博社表示，這款產品可以安裝在牆上或任何地方，方便使用者管理智慧居家。

知情人士表示，此產品可以控制恆溫器和燈光、顯示影片和處理 FaceTime 聊天。可以使用強力磁鐵等方式安裝在牆上或其他地方，比普通 iPad 更像一個家庭小工具。但目前尚不清楚更多細節。不過可能要過一段時間才能難到這些產品，由於開發延遲，最早要到明年才能發布。

據報導，除了智慧家居顯示器，蘋果還計劃在 2024 年上半年發布新版 Apple TV。新型號的內部處理器將升級，但設計與當前型號相同。最後，蘋果還在繼續開發一款將Apple TV、HomePod 和 FaceTime 鏡頭組合到一起的產品，但目前開發進度延後。

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