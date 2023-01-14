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iPhone 14 Pro螢幕綠線警報將解除　蘋果擬發佈軟體更新

▲蘋果手機iPhone 14 pro掀起銷售熱潮。（圖／記者林敬旻攝）

▲蘋果手機iPhone 14掀起銷售熱潮。（圖／記者林敬旻攝）

記者林淑慧／台北報導

蘋果iPhone 14 Pro日前傳出螢幕出現閃爍綠線或黃線等災情，外媒 MacRumors 指出，蘋果官方已正式回應此問題，擬在近期發佈軟體更新來解決問題，請用戶留意後續發佈日期。

蘋果iPhone 14 Pro上市後掀起銷售熱潮，隨著用戶逐漸增加，也開始出現部分問題，外媒9to5mac指出，有網友在國外的Reddit等論壇上反映， iPhone 14 Pro或 iPhone 14 Pro Max 在開機或喚醒時，螢幕會出現閃爍的綠線或黃線，甚至是「一條線」，推測是軟體或硬體的瑕疵。

依據外媒MacRumors報導，蘋果官方發佈內部最新備忘錄指出，螢幕出現綠線等問題確認並非硬體瑕疵的疑慮，內部已在研究軟體解決方案，預計近期將發佈軟體更新，用戶可望更新 iOS 16.2.1或iOS 16.3。

另外，蘋果最新的iPhone 14 Pro取消瀏海設計，加入「動態島」，合理利用前鏡頭的區域，不過動態島的設計，近期也有網友在推特上分享問題，手機的動態島區域附近螢幕，似乎產生了殘影烙印，不確定是否是因為動態島才產生，此問題的解決方案尚待蘋果官方回覆。

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