　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

快訊／蘋果發布「新款MacBook Pro」　台灣售價6萬4900起

▲蘋果預計於明年初發布更新版Macbook Pro。（圖／取自MacRumors）

▲蘋果17日發布新款Macbook Pro。（圖／取自MacRumors）

記者趙蔡州／綜合報導

蘋果公司17日在官網發表一款配有新一代M2 Pro、M2 Max晶片的14吋及16吋MacBook Pro筆記型電腦，16吋電池續航力達到22小時，無線上網時間可達到15小時，台灣售價從新台幣6萬4900元起，不過確切的上市日期仍未公布。

▲▼快訊／蘋果發布「新款MacBook Pro」　台灣售價6萬4900起。（圖／翻攝自蘋果官網）

▲蘋果17日發布新款Macbook Pro。（圖／翻攝自蘋果官網）

根據蘋果官網介紹，M2 Pro與M2 Max是以M2架構擴展而成，以高頻寬統一記憶體為設計主體。M2 Pro提供高達12核心中央處理器（CPU）和19核心繪圖處理器（GPU），統一記憶體也高達32GB。

M2 Max則在M2 Pro的基礎上進一步增強效能，提供高達12核心中央處理器（CPU）和38核心繪圖處理器（GPU），統一記憶體則一舉提高到96GB，記憶體頻寬也高達400GB/s，是M2 Pro的兩倍，M2 的四倍。

兩款機型在使用電池或接上電源的情況下，都能保持同樣快速，且M2 Pro與M2 Max在高效能的同時「耗能超低」，與相同功率範圍內的M1 Pro和M1 Max相比，M2 Pro和M2 Max在峰值效能時，CPU表現提升最高達20%，GPU表現提升最高達30%，讓16 吋機型電池續航力達到Mac歷來之最。

新款MacBook Pro分為14吋及16吋，價格依內部配備不同而有變化，14吋分為6萬4900元、7萬9900元（均配置M2 Pro），以及9萬7900元（配置M2 Max）。16吋分為7萬9900元、8萬5900元（均配置M2 Pro）及10萬9900元（配置M2 Max）。

ET快訊
Netflix 2023韓劇陣容公開！　超猛陣容「男神女神全

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

快訊／蘋果發布「新款MacBook Pro」　台灣售價6萬4900起

地方媽媽願望達成！高顏值X自動除塵X紫外線殺菌三功能掃拖機器人終於來了

新年想買平板！年度最受歡迎產品排行出爐

新年理財新目標！理財達人四小招教你達成 搭上好的工具讓您事半功倍

蘋果最新MacBook Pro要出了？無線電設備列表現蹤

連用4支Apple Watch「都測不到心率」以為遇到機王！原因曝光

馬斯克CES展建霓虹隧道用特斯拉地下快速送人

橘貓奶音訓晚歸奴才！　無辜臉碎唸網喊快罵我

戲精喵太委屈...點完耳藥去告狀 阿嬤心疼「指責孫女」：安捏母厚

張惠妹現身北流：這裡可以跳嗎　寵粉加碼誇「是好場地」XD

汪小菲張穎穎認愛2個月爆情變！　直播痛哭...張蘭開罵：心機女

9月嬰遭反鎖車內狂哭　母奔派出所警破窗救人

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

爸幫女兒綁馬尾謎之邏輯　峰迴路轉➜綁了一個寂寞

女做美甲喜氣紅→蟑螂色！　畫觸鬚學「嘎抓」叫超逼真

尼泊爾空機艙內畫面曝　 乘客驚叫下秒葬身火海

快訊／蘋果發布「新款MacBook Pro」　台灣售價6萬4900起

地方媽媽願望達成！高顏值X自動除塵X紫外線殺菌三功能掃拖機器人終於來了

新年想買平板！年度最受歡迎產品排行出爐

新年理財新目標！理財達人四小招教你達成 搭上好的工具讓您事半功倍

蘋果最新MacBook Pro要出了？無線電設備列表現蹤

連用4支Apple Watch「都測不到心率」以為遇到機王！原因曝光

穿上變可愛大狗狗！日本推出《間諜家家酒》彭德連帽上衣、帽子附小耳朵

東華大學採用Nutanix企業級虛擬化平台　升級IT架構深化高教數位部署

不只螺螄粉、黃飛紅！　經濟部：即日起禁止中國製矽質鼻胃管輸入

投資就是投機　買賣證券多少要兼具投機與投資

街頭見阿伯騎車載點滴　台南警：依法告發罰鍰

3C家電熱門新聞

新年想買平板！年度最受歡迎產品排行出爐

iPhone 14輸了？　12月iOS設備好評冠軍「一代神機」奪下

連4支Apple Watch「都測不到心率」！關鍵原因曝

蘋果最新MacBook Pro要出了？無線電設備列表現蹤

追星族vivo X90 Pro讓你一手摘星

新年理財新目標！理財達人四小招教你達成 搭上好的工具讓您事半功倍

2022 年度風雲機出爐　這15款手機台灣人最愛

自動除塵紫外線殺菌掃拖機器人

蘋果官網發布　新款MacBook Pro

最新好評iPhone榜」　7年前舊機奪冠

2022全球最夯前十App揭曉！　TikTok蟬聯冠軍

網路品質大調查「訊號死角」難解決！

iPhone用久電池健康度狂掉？他揭真相破迷思

iPhone相簿隱藏功能！　照片拼圖「1按鍵」搞定

更多熱門

相關新聞

蘋果最新MacBook Pro要出了？無線電設備列表現蹤

蘋果最新MacBook Pro要出了？無線電設備列表現蹤

許多訊息都指出，蘋果將在本周發布Mac新品，但不會舉辦發表會，將「突襲」上架，根據外媒9to5mac報導，加拿大無線電設備列表數據庫中就出現了MacBook Pro的型號，型號為A2779，並且提到升級為WiFi 6E。

蘋果大神爆料！　MicroLED加碼推至iPhone、iPad、Mac

蘋果大神爆料！　MicroLED加碼推至iPhone、iPad、Mac

蘋果曝新專利　構想可數位互動智慧衣物

蘋果曝新專利　構想可數位互動智慧衣物

蘋果CEO庫克去年差旅費近2400萬元　安保花費超過1800萬

蘋果CEO庫克去年差旅費近2400萬元　安保花費超過1800萬

iPhone 14 Pro螢幕綠線警報將解除　蘋果擬發佈軟體更新

iPhone 14 Pro螢幕綠線警報將解除　蘋果擬發佈軟體更新

關鍵字：

蘋果MacBook Pro

讀者迴響

熱門新聞

「第一位歸化籃球星」驚傳結束半年短命婚！

花蓮悅來飯店水療池破洞　男遭吸入溺水

諾羅拉警報！上周13.9萬人腹瀉就醫　近4周爆64起群聚

金曲男星驚爆「呼麻被抓」！

待往生室手機突響「Siri喊4字」！禮儀師嚇到狂奔

青少年輕生3大原因　拜託家長別說這句話

南投縣也發紅包　符合資格最高爽領7000

不受「統戰標語」影響　螺螄粉店家人潮爆滿

苗栗通霄3胞胎2互毆　老大喪命

9秒淫片外流　女網紅回應了

宋逸民記者會後首現身！「陳維齡臉上表情又變了」

領完年終！回公司又見「快撐爆的紅包」

工作3年「領0.5個月年終」他氣喊離職！

春夢太強烈！無慾人妻驚醒…「真的進來了」超錯愕

啦啦隊正妹認「胸部是做的」　塞矽膠變大E

更多

最夯影音

更多
馬斯克CES展建霓虹隧道用特斯拉地下快速送人

馬斯克CES展建霓虹隧道用特斯拉地下快速送人
橘貓奶音訓晚歸奴才！　無辜臉碎唸網喊快罵我

橘貓奶音訓晚歸奴才！　無辜臉碎唸網喊快罵我

戲精喵太委屈...點完耳藥去告狀 阿嬤心疼「指責孫女」：安捏母厚

戲精喵太委屈...點完耳藥去告狀 阿嬤心疼「指責孫女」：安捏母厚

張惠妹現身北流：這裡可以跳嗎　寵粉加碼誇「是好場地」XD

張惠妹現身北流：這裡可以跳嗎　寵粉加碼誇「是好場地」XD

汪小菲張穎穎認愛2個月爆情變！　直播痛哭...張蘭開罵：心機女

汪小菲張穎穎認愛2個月爆情變！　直播痛哭...張蘭開罵：心機女

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面