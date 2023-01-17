快訊／蘋果發布「新款MacBook Pro」　台灣售價6萬4900起

▲蘋果17日發布新款Macbook Pro。（圖／取自MacRumors）

記者趙蔡州／綜合報導

蘋果公司17日在官網發表一款配有新一代M2 Pro、M2 Max晶片的14吋及16吋MacBook Pro筆記型電腦，16吋電池續航力達到22小時，無線上網時間可達到15小時，台灣售價從新台幣6萬4900元起，不過確切的上市日期仍未公布。

▲蘋果17日發布新款Macbook Pro。（圖／翻攝自蘋果官網）

根據蘋果官網介紹，M2 Pro與M2 Max是以M2架構擴展而成，以高頻寬統一記憶體為設計主體。M2 Pro提供高達12核心中央處理器（CPU）和19核心繪圖處理器（GPU），統一記憶體也高達32GB。

M2 Max則在M2 Pro的基礎上進一步增強效能，提供高達12核心中央處理器（CPU）和38核心繪圖處理器（GPU），統一記憶體則一舉提高到96GB，記憶體頻寬也高達400GB/s，是M2 Pro的兩倍，M2 的四倍。

兩款機型在使用電池或接上電源的情況下，都能保持同樣快速，且M2 Pro與M2 Max在高效能的同時「耗能超低」，與相同功率範圍內的M1 Pro和M1 Max相比，M2 Pro和M2 Max在峰值效能時，CPU表現提升最高達20%，GPU表現提升最高達30%，讓16 吋機型電池續航力達到Mac歷來之最。

新款MacBook Pro分為14吋及16吋，價格依內部配備不同而有變化，14吋分為6萬4900元、7萬9900元（均配置M2 Pro），以及9萬7900元（配置M2 Max）。16吋分為7萬9900元、8萬5900元（均配置M2 Pro）及10萬9900元（配置M2 Max）。