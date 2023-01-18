暖男闆哥與夢幻闆娘MIUSTAR　與東森購物合作推嚴選商品

▲擁有58萬粉絲追蹤的網紅MIUSTAR夫妻檔組合。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

擁有58萬粉絲追蹤的網紅MIUSTAR夫妻檔組合，是由建中畢業、台大物理治療師的闆哥，於2007年與闆娘小蔓打造給女孩們的時尚網購品牌，兩人以電商yahoo起家，曾經與台灣高營業額的女裝商店，包括東京著衣、catworld等共五家，共同進站台灣淘寶館發展，當時成為中國網友熱烈討論台灣品牌之一。

因疫情關係，加上消費者購物習慣改變，MIUSTAR在2022年4月開始嘗試直播銷售，主力品有小蔓操刀的設計款、以及韓貨、改版服飾等，透過直播和粉絲分享服飾理念，逐步穩定圈粉。談起直播風格，闆哥和闆娘笑說，MIUSTAR走的是自然風，就像朋友一般和客人交心，分享自己的心情，和粉絲一起互動聊生活、工作、家庭等，是貼近粉絲生活的直播台。MIUSTAR所有商品包含生活雜貨、食品，小蔓都會親自體驗、試吃，呈現最真實的一面，也和許多鐵粉成為朋友。

小蔓表示：「一開始壓力很大，希望能創造好業績，直到目前直播快滿一年了，反而開始享受在直播的過程，因為電商都是單向式像客人推薦商品，給予圖片、價格去吸引客人買單。而直播是體驗式購物，可以不斷接觸到粉絲，和粉絲互動衣服特色在哪裡、設計巧思在哪，市面上服飾和MIUSTAR有什麼差異。」針對每個問題一一回答，慢慢建立粉絲對品牌的信賴與喜愛。在直播快要滿一年之際，期許未來能虛實整合，除了線上官網與直播，也能開實體門市，讓所有粉絲直接上門市試穿體驗。

▲「東森嚴選阿一鮑魚蠔皇鮑魚佛跳牆」，新春期間受到網友熱烈搶購。

新春年節將至，MIUSTAR為粉絲們推薦超澎湃的「東森嚴選阿一鮑魚蠔皇鮑魚佛跳牆」， 是由米其林三星級的阿一師傅用一甲子功力研製的金牌料理，入口難忘。另外精選由綜藝天王吳宗憲推薦的「紅藜果膠PLUS」，採用來自於祕魯的優質紅藜，擁有豐富胺基酸，可構成血液、肌肉及人體的各種組織膳食纖維，蘋果果膠與關華豆膠屬於水溶性纖維，可增加飽足感，內外都美來保持好心情。

▲綜藝天王吳宗憲推薦的「紅藜果膠PLUS」，可幫助增加飽足感及能量，達到理想的健康管理目標。

MIUSTAR粉專：https://www.facebook.com/MIUSTARFB

MIUSTA官方網站：https://www.miu-star.com.tw/v2/official?fbclid=IwAR07JiPjD4-OQR5bb_y9ahsOWHY3MVDsepcyiGbnZl79SQP__lmvKtUjq5M

