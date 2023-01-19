斯里蘭卡男飛4千公里來台禮佛　提前下車迷路！屏警出手助圓夢

▲里港警分局高樹分駐所所長邵軾傑與警員顏煥偵幫載斯里蘭卡籍男子回派出所 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

1名斯里蘭卡籍男子，轉搭了3次飛機、坐了4千多公里的路程，要到屏東縣高樹鄉一家禪寺禮佛，因提早下車迷路，拎著大包行囊在路上行走，屏東縣里港警分局員警獲報先將他載回派出所，再連絡寺廟人員到派出所接人，熱心服務，讓他稱讚台灣警察真棒。

里港警分局高樹分駐所於日前接獲民眾報案，稱有一外國男子迷路於高樹鄉興中路段，所長邵軾傑與警員顏煥偵到場了解後發現，原來該外國旅客是搭客運要前往沿山公路禪寺禮佛，但提前下車導致迷途。

警方表示，BUDDHIKA SANJEEWA(41歲、斯里蘭卡籍)篤性佛教，計畫往位於高樹鄉沿山公路的金龍山法輪禪寺禮佛，搭乘屏東客運公司班車前住，因不懂中文，提前於高樹鄉興中路段就下車，又無法聯繫廟方人員，只好拎著行李大包小包徒步迷途於高樹鄉。

邵所長與警員顏煥偵了解後，主動幫忙聯繫廟方人員，見其行囊眾多，更協助先將行李搬上巡邏車，並帶外國旅客返所休息片刻直至廟方師父來派出所接應。

BUDDHIKA SANJEEWA向警方表示，這趟台灣行，中間轉換3次飛機，飛了4千多公里，不辭千里行，就是為完成禮佛心願。

里港警分局分局長鄭頴聰表示，高樹所員警熱心協助，讓外國民眾感受到警察的用心及台灣人濃厚的人情味，是另類的國民外交。提醒民眾，旅遊前應做好行程規劃，以免發生突發狀況敗興而歸。