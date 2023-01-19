　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

斯里蘭卡男飛4千公里來台禮佛　提前下車迷路！屏警出手助圓夢

▲里港警分局高樹分駐所所長邵軾傑與警員顏煥偵幫載忙斯里蘭卡籍男子包包 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲里港警分局高樹分駐所所長邵軾傑與警員顏煥偵幫載斯里蘭卡籍男子回派出所 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

1名斯里蘭卡籍男子，轉搭了3次飛機、坐了4千多公里的路程，要到屏東縣高樹鄉一家禪寺禮佛，因提早下車迷路，拎著大包行囊在路上行走，屏東縣里港警分局員警獲報先將他載回派出所，再連絡寺廟人員到派出所接人，熱心服務，讓他稱讚台灣警察真棒。

▲里港警分局高樹分駐所所長邵軾傑與警員顏煥偵幫載忙斯里蘭卡籍男子包包 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲里港警分局高樹分駐所所長邵軾傑與警員顏煥偵幫載忙斯里蘭卡籍男子包包 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

里港警分局高樹分駐所於日前接獲民眾報案，稱有一外國男子迷路於高樹鄉興中路段，所長邵軾傑與警員顏煥偵到場了解後發現，原來該外國旅客是搭客運要前往沿山公路禪寺禮佛，但提前下車導致迷途。

警方表示，BUDDHIKA SANJEEWA(41歲、斯里蘭卡籍)篤性佛教，計畫往位於高樹鄉沿山公路的金龍山法輪禪寺禮佛，搭乘屏東客運公司班車前住，因不懂中文，提前於高樹鄉興中路段就下車，又無法聯繫廟方人員，只好拎著行李大包小包徒步迷途於高樹鄉。

邵所長與警員顏煥偵了解後，主動幫忙聯繫廟方人員，見其行囊眾多，更協助先將行李搬上巡邏車，並帶外國旅客返所休息片刻直至廟方師父來派出所接應。

BUDDHIKA SANJEEWA向警方表示，這趟台灣行，中間轉換3次飛機，飛了4千多公里，不辭千里行，就是為完成禮佛心願。

里港警分局分局長鄭頴聰表示，高樹所員警熱心協助，讓外國民眾感受到警察的用心及台灣人濃厚的人情味，是另類的國民外交。提醒民眾，旅遊前應做好行程規劃，以免發生突發狀況敗興而歸。

ET快訊
快訊／林書豪公布震撼喜訊！　「我和太太兩年前完成婚禮」
春節「寒流攪局」暴跌11°C！　最冷時段出爐
「朋友洗腎到死…」餐廳揭巴沙魚可怕內幕：真的別再吃
快訊／快檢查！　9、10月千萬發票4張還沒領
內閣團隊春節期間「看守」　蘇貞昌總辭擬春節過後
「好市多快速通關」曝光！內行：別人排隊，我已回家開煮
館長被釘滿頭！　「後腦一大包」滲血照曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

砂石車奪命影片曝！紅燈亮了還硬闖　騎士遭輾過送醫不治

10「菜」分局長上線高雄！陳其邁撂5字重話　新春成警局長臨時考

收到13.6萬欠稅單！新竹低收單親媽急求助...變千萬富婆逆轉人生

天使數字「188」偽鈔入侵！外送員藏200張　彰南10鄉鎮流竄　

快訊／涉國安共諜案只被交保！今重開羈押庭　前立委現身這樣說

單行道逆向被攔！四輪大媽瞪眼嗆：不然我怎麼過去…下場GG了

22歲正妹「內衣褲被偷光」　原味控貼鼻狂嗅卻怨：只有洗衣精味

斯里蘭卡男飛4千公里來台禮佛　提前下車迷路！屏警出手助圓夢

OL學按摩轉正面突遭含住　色男瞎扯「以為她有意思」下場慘

原來是她！刑警齊唱慶生全GG　竟是「大哥的女人」自拍炫耀惹禍

陳零九淪FTX受災戶「一夜蒸發450萬」　忙到心累喊：人就是犯賤

趙小僑愛女「超萌放電」記者大分心！　劉亮佐不捨她再生：很難熬

張惠妹高雄唱10場「怎麼會搶不到票？」　寵粉脫口：不然我們加場啊！

出遊尿急車上嬉鬧喊救命　民眾報案警圍捕5人全送辦

懸掛500kg木桌直墜4樓　陽台玻璃、人行道破裂！

買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！

甲組男友大聲嗆➔小孬孬　把人鎖門外她上車秒心虛

貓熊叼竹葉瘋狂翻跟斗！　縮成球連滾7圈不停萌翻

死亡畫面曝光！雙載機車「詭異自摔」　後座媽趴地遭吊車輾斃

加盟主相揪告廖老大詐欺+誹謗　善款變管理費！公司：都有單據

砂石車奪命影片曝！紅燈亮了還硬闖　騎士遭輾過送醫不治

10「菜」分局長上線高雄！陳其邁撂5字重話　新春成警局長臨時考

收到13.6萬欠稅單！新竹低收單親媽急求助...變千萬富婆逆轉人生

天使數字「188」偽鈔入侵！外送員藏200張　彰南10鄉鎮流竄　

快訊／涉國安共諜案只被交保！今重開羈押庭　前立委現身這樣說

單行道逆向被攔！四輪大媽瞪眼嗆：不然我怎麼過去…下場GG了

22歲正妹「內衣褲被偷光」　原味控貼鼻狂嗅卻怨：只有洗衣精味

斯里蘭卡男飛4千公里來台禮佛　提前下車迷路！屏警出手助圓夢

OL學按摩轉正面突遭含住　色男瞎扯「以為她有意思」下場慘

原來是她！刑警齊唱慶生全GG　竟是「大哥的女人」自拍炫耀惹禍

超過7歲走路變慢、開始嗜睡　7個老毛孩照護QA陪牠們慢慢變老

南港2022年唯一億元豪宅出爐　還為前屋主賺進1866萬大紅包

金卡戴珊買下黛妃經典「紫水晶十字架項鍊」　斥資599萬當新主人

給小孩200元紅包「被親戚嫌棄」　他看傻：還比較誰包多少

萬海年終昨晚最後一分鐘入帳　依考績4-16個月不等、平均9個月

開箱4千萬新房！愛莉莎莎「超省裝潢費」曝光　便宜到網友起疑

3寶爸殺光妻小！恐怖父子花60萬買兇　「狠殺6親」只為扶正小三

砂石車奪命影片曝！紅燈亮了還硬闖　騎士遭輾過送醫不治

10「菜」分局長上線高雄！陳其邁撂5字重話　新春成警局長臨時考

狠嗆「聞到味道就丟掉」爸今捧寶貝鼠手心疼　媽傻：誰要被丟？

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

社會熱門新聞

新北啃老男「啞鈴爆頭弒父」　母目睹嚇傻

破百體重成凶器！　桃園女討債壓死人

快訊／27歲男搶銀樓18枚金戒指被逮

正宮怒批小三：愛吃「銀行界劉德華」香腸　判賠15萬

貪男撿儲值卡「衝麥當勞狂點」　下場超慘

刑警齊唱慶生全GG　竟是大哥的女人自拍炫耀惹禍

女兒說父親家中跌倒亡　醫驚見多處可疑外傷

獨／買股被套山頂　八方雲集創辦人竟逼妻炒股

OL學按摩轉正面突遭含住　色男下場慘

雙載機車「詭異自摔」　後座媽趴地遭吊車輾斃

陸航特飛訓中心上士輕生亡

集體逃稅19億！金錢豹、海派框場價曝

快訊／涉嫌逃漏稅19億！國泰洋酒認錯

快訊／北市恐怖死亡車禍！女遭吊車輾過斷兩截

更多熱門

相關新聞

3外籍單車客環島迷路　東港警伸援手指點迷津

3外籍單車客環島迷路　東港警伸援手指點迷津

3名外籍人士騎單車環遊全台，途經屏東大鵬灣路段時迷路，東港警分局員警巡邏發現，利用簡單英語交談後，指引下一站往墾丁方向，讓他們喜出望外，對台灣警察的熱心留下深刻印象，大讚東港警VERY GOOD!

阿北蹲坐路旁　枋寮警偕村長確認身分送返家

阿北蹲坐路旁　枋寮警偕村長確認身分送返家

屏東婦早上田裡撿花生未歸　東港警護送回家

屏東婦早上田裡撿花生未歸　東港警護送回家

失智夫返家拿口罩卻迷路　警調監視器終找回

失智夫返家拿口罩卻迷路　警調監視器終找回

3男女攀登霧台井步山迷路　警消花3小時找到人

3男女攀登霧台井步山迷路　警消花3小時找到人

關鍵字：

斯里蘭卡禮佛迷路金龍山法輪禪寺

讀者迴響

熱門新聞

紅包能不能給1千　長輩70%都搖頭

陪高層上床…金融OL「一發」被解鎖：床上可這麼久

台大醫生唱「乘1.35倍沒我高」原民歌手怒了

台人「日本自駕」要拘留10天　女友求救被轟

小二妹常發呆！醫見她「動作詭異停止」罹病　媽自責哭了

勞動局「北市街友年節臨工專案」　最高領1萬4

蔡阿嘎豪發年終！觀眾驚見金額：超越我年薪

新北啃老男「啞鈴爆頭弒父」　母目睹嚇傻

內湖斑馬線「被貨櫃壓住」　背後原因曝光

張菲辣媳腹痛「急奔婦科驗孕」糗爆

破百體重成凶器！　桃園女討債壓死人

直擊高圓圓「街邊索吻趙又廷」！

LINE隱藏貼圖來了　2／16限時下載

他買麥當勞打開傻眼　漢堡竟送「大袋現鈔」

柯震東破相後首現身！縫30針解封

更多

最夯影音

更多
陳零九淪FTX受災戶「一夜蒸發450萬」　忙到心累喊：人就是犯賤

陳零九淪FTX受災戶「一夜蒸發450萬」　忙到心累喊：人就是犯賤
趙小僑愛女「超萌放電」記者大分心！　劉亮佐不捨她再生：很難熬

趙小僑愛女「超萌放電」記者大分心！　劉亮佐不捨她再生：很難熬

張惠妹高雄唱10場「怎麼會搶不到票？」　寵粉脫口：不然我們加場啊！

張惠妹高雄唱10場「怎麼會搶不到票？」　寵粉脫口：不然我們加場啊！

出遊尿急車上嬉鬧喊救命　民眾報案警圍捕5人全送辦

出遊尿急車上嬉鬧喊救命　民眾報案警圍捕5人全送辦

懸掛500kg木桌直墜4樓　陽台玻璃、人行道破裂！

懸掛500kg木桌直墜4樓　陽台玻璃、人行道破裂！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面