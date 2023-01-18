大量持有翁茂鍾公司股票又接受飲宴　前法官曾平杉不受懲戒

▲前法官曾平杉持有翁茂鍾公司股票，懲戒法院判決部分免議、部分不受懲戒。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

台南地院前法官曾平杉，曾接受富商翁茂鍾飲宴、聚會，並接受翁茂鍾對他、曾的家人及友人各類幫助，以及接收受翁茂鍾餽贈之襯衫及保健保養品，甚至還持有翁茂鍾公司股票達200萬元以上，遭監察院彈劾送懲戒法院職務法庭議處。職務法庭18日判決，對曾平杉部分行為免議、部分不受懲戒。

在監察院的彈劾文中指出，曾平杉於1987年間即與翁茂鍾因參加喜宴相識，並且知悉翁茂鍾時任佳和集團總經理。另外曾平杉之女兒於1993至1994年間，曾經持有翁茂鍾集團旗下怡華公司股票總額約10萬元至18萬元不等（以每股10元計算），曾平杉本人於1995至1998年間，也曾經持有翁茂鍾集團旗下佳園建設公司股票總額約200萬元至210萬元（以每股10元計算），顯見曾平杉與翁茂鍾交情匪淺。

而1997年間佳和集團旗下怡華公司所涉百利案經媒體大肆報導，監察院發現，依照翁茂鍾記事本所載於2001年8月9日到「曾平杉家 討論百利案」，曾平杉顯然知悉翁茂鍾或其相關聯公司涉訟中，並且2人曾討論，曾平杉也提供法律意見。

監察院認為，曾平杉既已知悉翁茂鍾或其相關聯公司涉訟中，除毫不迴避討論提供涉訟案件法律意見外，並持續與翁茂鍾飲宴見面往來、接受翁茂鍾給予其本人、家人及友人各類幫助，並收受翁茂鍾餽贈之襯衫及保健保養品，核有違失，情節重大。最後監察院提出彈劾，並移送懲戒法院職務法庭議處。

職務法庭於18日作出判決，認為曾平杉部分與翁茂鍾飲宴的行為，已經超過10年追懲時效，因此免議。另外他持有股票部分、討論案情部分，職務法庭調查後，認為並無其他具體證據，證明曾平杉有違失情事，這些部分不受懲戒。