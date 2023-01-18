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超商變身「在地最大柑仔店」！爽吃古早味零食、獨家日本甜點

▲▼超商變身「在地最大柑仔店」 。（圖／7-11提供）

▲7-11特別打造「年貨大街落地架」，即日起還祭出一系列優惠 。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

過年就是要放縱吃！春節10天連假即將到來，免不了參加聚會活動，而聚會絕對不能少了零食，就有超商直接把門市變成「在地最大柑仔店」，不管是想吃古早味零食還是日本人氣蛋糕捲通通都有，還能搭配各式優惠，趕快把握便宜補貨了。

7-11打造期間限定「年貨大街落地架」，首推獨家開賣的「良澔東港漁季-鱈魚捲燒」，鮮味十足一口接一口，即日起至2/7止可享優惠價199元，還有「饕海王小龍蝦風味經典脆片」，為綠島特產名店饕海王與KAKA聯名開發，以KAKA獨門蝦醬搭配十三香料，至2/7前可享優惠價369元。

▲▼超商變身「在地最大柑仔店」 。（圖／7-11提供）

▲「小龍蝦風味經典脆片」（左）又脆又香；「鱈魚捲燒」（右）越吃越涮嘴。

▲▼超商變身「在地最大柑仔店」 。（圖／7-11提供）

▲超人氣「波的多蚵仔煎洋芋片」有大包裝，跟三五好友一起吃超幸福。

同步還有「小貝京原味小梅棒」、「極旨良選-脆花生糖」，即日起至2/7前可享任選第2件6折；超人氣大包裝「可樂果古早味315g」、「波的多洋芋片夾鏈包蚵仔煎口味」，即日起至2/7可享2件8折、3件77折；自日本引進的獨家「山內安納番薯風味蛋糕捲」、「山內沖繩紅薯風味蛋糕捲」，2/7前可享糕點第2件省100元。

▲▼麻古茶坊草莓季。（圖／麻古茶坊提供）

▲麻古茶坊「草莓季」回來了。（圖／麻古茶坊提供，下同）

麻古茶坊「草莓季」登場，肯定要搶喝人氣最高的「芝芝草莓」，是草莓冰沙搭配綠茶凍、鹹甜濃郁芝芝的組合，每一口還能喝到草莓果肉，還有這杯「草莓提拉米蘇2.0」，嚴選飽滿多汁草莓搭配OREO巧克力碎片，再放進香草莓冰沙，最後淋上提拉米蘇奶霜，大口喝下超罪惡，這次加碼喝全新「草莓果粒波波」，是草莓冰沙作為基底，再結合草莓、綠茶凍、寒天波波，即日起於北部門市搶先喝，中區、南區與離島1月14日接力開賣。

▲▼麻古茶坊草莓季。（圖／麻古茶坊提供）

▲▼這次有3款草莓飲品。

▲▼麻古茶坊草莓季。（圖／麻古茶坊提供）

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