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遭囚高雄85大樓套房！詐團「月薪5萬徵粗工」　2求職男慘了

▲▼高雄柬埔寨！主打「月薪5萬徵粗工」　2男上門求職遭囚禁套房。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄柬埔寨！主打「月薪5萬徵粗工」，5嫌涉嫌囚禁求職者全遭逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄柬埔寨翻版！有嫌犯在網路發布徵才訊息，主打月薪3-5萬徵粗工，並稱會提供涼水、便當，吸引受害者上門求職後，再將他們囚禁在85大樓套房，逼迫交出銀行帳戶作為詐欺集團人頭帳戶使用。警方組成專案小組蒐證後，破門救出2名求職者，後續逮到許姓主嫌及共犯共5人，移送高雄地檢偵辦。

該犯罪集團在臉書發高薪徵才訊息，主打星期一到星期日都能工作，月薪3-5萬，依工作能力調整，並會提供涼水、便當，更稱來混的、摸魚的就不用了。

▲▼高雄柬埔寨！主打「月薪5萬徵粗工」　2男上門求職遭囚禁套房。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲犯罪集團在網路主打「月薪5萬徵粗工」廣告，吸引求職者上門後再控制取得個人銀行帳戶，作為詐騙人頭帳戶使用。（圖／記者賴文萱翻攝）

去年3月，曾姓、詹姓2名受害者上門求職，慘被囚禁在85大樓套房內，逼迫交出個人銀行帳戶作為詐欺集團人頭帳戶使用，在被關的一星期內，嫌犯只給他們吃麵包、泡麵。2人趁嫌犯不注意時，聯繫上家人求救，後續才被警方破門救出，並當場查獲李姓犯嫌移送法辦。

警方經深入追查，發現許姓主嫌等人背後涉嫌操控人頭帳戶及妨害自由等情事後，隨即由苓雅分局、刑事警察大隊反黑專責隊及刑事警察局偵八大隊組成專案小組，並報請高雄地檢檢察官指揮偵辦。專案小組長期情蒐檢證，調閱相關金流等資料，確認許姓主嫌等5人負責控制該詐欺集團內人頭帳戶行動自由，見時機成熟展開收網。

▲▼高雄柬埔寨！主打「月薪5萬徵粗工」　2男上門求職遭囚禁套房。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼警方經長期蒐證後展開收網，共逮到許姓主嫌及共犯等5人。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄柬埔寨！主打「月薪5萬徵粗工」　2男上門求職遭囚禁套房。（圖／記者賴文萱翻攝）

專案小組於16日14時許至1月17日8時許，兵分多路持拘票及搜索票，在高雄市小港區、鳳山區、三民區及台南市仁德區等地，陸續拘提許姓主嫌（85年次）、柯男（84年次）、李男（86年次）、歐男（82年次）及邱男（87年次）等5人到案，另查獲李嫌持有第三級毒品愷他命2.3公克、毒品咖啡包9包36.7公克等證物。

全案依妨害自由、詐欺、毒品、洗錢防制法、組織犯罪條例等罪嫌移送高雄地檢偵辦，並經檢察官複訊後，裁定限制住居、5千至5萬元不等金額交保候傳。

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