過年開喝！超商咖啡「買6送6」來了　加碼大杯美式只要25元

▲7-11門市、線上推出咖啡優惠。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

期待好久的10天春節連假終於要到了，這麼長的假期，絕對要好好休息犒賞自己！就有超商門市、線上推出一系列咖啡飲品優惠，除了爽喝大杯美式最便宜只要25元之外，還有大杯冰燕麥拿鐵買6送6、水果茶買2送2，可要把握機會搶便宜。

7-11門市將於1/22起至1/25止推出咖啡優惠，品項有CITY CAFE特大杯美式(冰/熱)、CITY CAFE特大杯拿鐵(冰/熱)、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶、CITY PEARL黑糖珍珠燕麥奶、CITY TEA冰淇淋紅茶，可享「任選2杯88折」。

7-11 OPEN POINT行動隨時取也有2大咖啡優惠，1/20起至1/29止，首先為「CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵買6送6」以及「CITY TEA現萃茶香鑽水果茶買2送2」，組數每日限量，售完為止。

另一項優惠為「兔年888元」，品項有「CITY CAFE大杯美式35杯」、「CITY CAFE大杯拿鐵23杯」、「CITY PEARL黑糖珍珠撞奶22杯」、「CITY TEA經典純奶茶、四季春純奶青任選26杯」、「CITY PRIMA精品美式16杯」；若轉贈以上888元組合，每組轉贈者帳號可再獲得8點OPEN POINT點數(可累贈)，最高可獲得88點。

▲1/21起至1/26止，萊爾富指定咖啡品項「加10元多1杯」。（圖／萊爾富提供）

萊爾富也推出春節咖啡優惠，1/21起至1/26止連續6天，指定咖啡可享「加10元多1杯」，品項包含原價45元的大杯美式、中杯熱紅茶拿鐵、中杯熱抹茶拿鐵，以及原價55元的大杯拿鐵、大杯冰紅茶拿鐵、大杯冰抹茶拿鐵以及大杯炭焙鐵觀音拿鐵等。