台灣時薪曾66元！他問「那時候怎麼活」　過來人揭差距：買得起房

▲台灣過去有段時間時薪只有66元，有網友好奇「那個年代要怎麼生活」。（圖／記者劉維榛攝）



記者郭卉寧／綜合報導

在低薪、高物價的嚴苛環境，許多年輕人苦不堪言。然而，一名網友表示，之前經歷過「時薪66元」的時代，跟現今的時薪相比，明顯偏低，因此好奇發問：「那個時代的人是怎麼生活？」貼文引起眾人討論，並點出現在及過去的差異。

原PO在PTT八卦板指出，當年讀大學的時候，時薪只有66元，而且維持了很長的一段時間，如今時薪已經漲到176元，加上他感覺現在與過去相比，物價漲幅並沒有想像中差得多，不禁好奇提問，「很明顯66元是偏低，那個時代的人是怎麼活的？」

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貼文發出後，不少網友感嘆，「爽爽買房的年代」、「雞排30元的年代」、「那時候小籠包、紅豆餅3個10元」、「蛋沙拉飯糰一個15、國民便當一個49、豬肉水餃一盒30、大亨堡一組30」、「大多數人買得起房子的時代，現在176能幹嘛」、「以前沒什麼東西好買，也不流行出國，放假逛個光南，買張CD，花個500買個遊戲，就能玩一個月了」。

不過，也有人指出，過去的物價和現在相比還是低很多，以及基本薪資的漲幅並沒有時薪有感，「物價搞不好是現在的1/3」、「時薪66的時代，物價也相對低啊」、「台灣基本薪資沒啥漲啊，時薪比較有感」、「用時薪看不準，現在月薪只比那時候多40%」、「時薪跟月薪不一樣好嗎，去查查那時候平均薪資是多少比較實在，這十年拼了命的調最低時薪，但你的薪水有照著這個比例走嗎」。