老師變貪官600元也收！　最扯罪證：接受百萬代理孕母生子

▲廣西前百色平果市委原書記黃誌願連600元人民幣也收。（圖／翻攝 廣西新聞）

記者任以芳／綜合報導

日前廣西紀委監委推出肅清貪腐專題片，第三集披露前百色平果市委原書記黃誌願違法違紀細節。原本是一名正直教師轉入官職後，從水果、菸酒一路貪到大筆賄絡款，接受商人花百萬幫忙找代理孕母，最後落入法網。

綜合陸媒報導，廣西紀監委新推出紀錄片《清廉建設 勇毅前行》第三集《風腐同查同治》，貪污主角是前百色平果市委原書記黃誌願，出生於1966年7月，廣西德保人，在職研究生學歷，1986年7月參加工作，從鄉鎮教師做到副廳級幹部，2022年1月，黃誌願被查，同月被「雙開」。

根據廣西紀檢監察調查發現，黃誌願涉嫌多項貪污罪狀，違反中央八項規定精神。違規接受宴請；違規選拔任用幹部並收受他人錢款；干預和插手工程項目發包；與多名女性發生不正當性關系，通過代孕方式婚外生育；利用職務便利花式收賄。

▲商人賄絡幫忙修魚塘。（圖／翻攝 廣西新聞）

最新的專題片披露細節，最誇張的貪污行為，接受商人出資30萬元（單位：人民幣，同下），換算約台幣130萬，幫忙尋代理孕母。事情起源於2008年，某商人為了拿到更多的工程項目，主動出資幫黃誌願老家房屋前修建了一口魚塘。

2020年6月，該名商人又出資幫黃誌願在德寶縣二水廠對面修造祖墳，後來知道黃誌願想要兒子傳宗接代，又策劃安排赴廣州代孕，花費將近30萬元，成功幫忙代孕生子。

黃誌願入獄後坦言，「隨著職務的上升，各種各樣的朋友也多了。我並沒有謹慎交往，什麼人都有。有的吃一頓飯就變成了狐朋狗友，有的一個短信也就交了朋友。」

▲現金藏家裡。（圖／翻攝 廣西新聞）

專題片還透露，黃誌願從擔任德保縣副縣長開始，大小通吃，甚至600元賄款照收不誤。被警方留置措的前一晚，黃誌願還在外接受宴請。

據辦案人員介紹，留置當天一大早，他們來到黃誌願家中將其帶走。「當時黃誌願一身酒氣，睡意朦朧，對紀委工作人員的到來一臉驚訝。之後從多處地方，搜查出茅台酒56箱，現金37箱。」

黃誌願懺悔說，「我的理想信念動搖了，得了『軟骨病』，最後頂不住糖衣炮彈的襲擊，倒下了。面對斂得的巨額財物，回想起來，感到非常後悔。」

據廣西貴港市中級人民法院判決，黃誌願被判處有期徒刑14年6個月，並處罰金人民幣300萬元，追繳受賄所得，予以沒收。黃誌願認罪認罰，退出大部分贓款，依法可從寬處罰，遂作出以上判決。