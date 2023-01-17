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陸外交部證實「布林肯下月訪中」：中美正就具體安排保持溝通

▲▼中國外交部發言人汪文斌。（圖／路透）

▲中國外交部發言人汪文斌。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

美國國務卿布林肯傳出將於2月5日至6日訪問中國，屆時將在北京與新任外交部長秦剛會面。17日，大陸外交部新聞發言人汪文斌證實，中方歡迎布林肯國務卿訪中，中美雙方正就有關具體安排保持溝通。

汪文斌表示，中方始終按照習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則看待和發展中美關係，也希望美方樹立正確的對華認知，堅持對話而非對抗，雙贏而非零和，同中方相向而行，不折不扣落實兩國元首達成的重要共識，推動中美關係重回健康穩定發展軌道。

此前，據美國政治新聞網《Politico》報導，布林肯這趟訪中行程，是美中兩國元首拜登和習近平去年11月在印尼會晤後的延續，當時美國總統拜登承諾，在美中關係惡化之際，要與北京持續保持暢通的溝通管道。

美媒推測，布林肯可能會提到，美中重啟打擊毒品合作，恢復雙邊高層級對話管道，遭中方拘留的美國公民，還有解放軍加速擴張核武等問題，美國國務院前副助卿謝淑麗說，布林肯的北京之旅，預計可反映中國是否有意緩和外交政策，也可看出去年拜習會的成果。

除了布林肯預計訪中之外，美國財政部官員表示，財長葉倫（Janet Yellen）在出訪非洲3國前夕，18日將到瑞士蘇黎世與中國副總理劉鶴會面，針對經濟發展等議題交換意見。

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