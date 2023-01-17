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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸開國境不到10天　移管局：出入境流量將恢復至疫情前水平

▲保安局稱港人出入境受《基本法》和《香港人權法案》保障。（圖／CFP）

▲大陸出入境流量將持續增長並逐步恢覆至疫情前水平。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

中國大陸8日重開國門，取消實施近3年的入境隔離管制。大陸國家移民管理局新聞發言人林勇勝17日宣布，目前，大陸移民管理機構日均受理出入境證件34.1萬本，較實施前上升129.4%，是疫情前的54.5%。預計全國公安機關出入境管理窗口辦證量和口岸出入境流量較疫情期間將會持續增長，並逐步恢復至疫情前水平。

據《澎湃新聞》報導，1月17日，大陸國家移民管理局召開新聞發布會，發布2022年移民管理工作主要數據。官方表示，目前，大陸移民管理機構日均檢查出入境人員50.1萬人次，較實施前上升48.2%，是疫情前的26.3%；日均受理出入境證件34.1萬本，較實施前上升129.4%，是疫情前的54.5%。全國辦證窗口、通關現場安全平穩、秩序井然。北京首都、上海浦東、廣州白雲、深圳福田、珠海拱北、內蒙古滿洲里等大型口岸通關順暢，排隊候檢時間均不超過30分鐘。

林勇勝表示，預計隨著出入境人員證件受理審批和口岸客運通關逐步有序恢復，全國公安機關出入境管理窗口辦證量和口岸出入境流量較疫情期間將會持續增長，並逐步恢復至疫情前水平。

林勇勝說，國家移民管理局將部署各地公安機關出入境管理部門和全國移民邊檢機關結合實際完善預案方案、細化工作措施，通過加強流量監測、發布辦證指南和通關指引、實行網上預約和錯峰分流、增開辦證窗口和邊檢通道、優化流程手續、加強服務引導，做足應對辦證量、出入境客流量持續增長的準備工作。

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