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大陸 大陸焦點 特派現場

暗嗆日韓　陸副外長：不能一邊要求別人開放　一邊關上自己的大門

▲▼南韓,新冠防疫,仁川國際機場。（圖／路透）

▲南韓仁川機場。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸副外長謝鋒16日表示，開放是雙向的，不能一邊要求別人開放，一邊關上自己的大門，這種做法自相矛盾，損人不利己，「中國在疫情嚴重時加強管控，一些國家要求中國開放；中國開放人員往來後，它們反而對中國無理設限，中國老百姓對此很不理解、很有意見。」

謝鋒當天出席了「2023宏觀形勢年度論壇暨第四屆中國智庫國際影響力論壇」，並發表了演講，他提到，推動構建人類命運共同體，要推動共同開放，為深化合作共贏創造機遇，「開放是共贏的，打開大門的中國和張開懷抱的世界都從中獲益良多。2013年至2021年，中國對世界經濟增長的平均貢獻率達到38.6%，超過七國集團（G7）貢獻率的總和。」

▼日本觀光回溫。（圖／路透社）

▲▼日本觀光,陸客,入境,日本機場。（圖／路透）

謝鋒指出，開放是雙向的，不能一邊要求別人開放，一邊關上自己的大門，這種做法自相矛盾，損人不利己，競爭應該是公平的、合理的，是你追我趕，而不是你死我活，「一些國家為了贏得競爭優勢，動用國家機器，霸占金融、科技資源，違背市場規則和經濟規律，大打關稅戰、貿易戰、科技戰、晶片戰、規則戰，企圖壓制和剝奪對方發展權利，這是不正當的，也是見不得陽光的。」

謝鋒說，科學技術是人類的共同財富，不是地緣博弈工具，將科技問題政治化武器化意識形態化，人為阻斷科技交流合作，最終只會造成科技進步的停滯和自我封閉落後，「封上別人的門，也將堵死自己的路。西方戰略界、商界、學界的有識之士對此看得越來越清楚，他們反對『脫鉤斷鍊』的聲音正匯聚成越來越強大的聲勢。」

謝鋒強調，近期，中國因時因勢優化調整疫情防控政策，進一步打開開放大門，不僅為中國經濟企穩回升鋪平道路，也為世界經濟復甦注入新的動能，受到國際社會的普遍歡迎。

謝鋒還說，中國在疫情嚴重時加強管控，一些國家要求中國開放；中國開放人員往來後，它們反而對中國無理設限，中國老百姓對此很不理解、很有意見，「這些國家到底想幹什麼？對於那些不顧科學事實，大搞政治操弄，對華採取歧視性措施的國家，我們開展對等反制理所當然。」

▼大陸副外長謝鋒。（圖／翻攝大陸外交部）

▲▼大陸外交部副部長謝鋒。（圖／翻攝大陸外交部）

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