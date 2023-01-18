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大陸 大陸焦點 特派現場

人美、英文優也淘汰！　2.2萬人應徵南航空服員「錄取率不到3％」

▲▼ 北京首都機場、人潮、2023.1.13 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 北京首都機場搭機人潮回流。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／綜合報導

大陸民航受限疫情停擺三年，一年虧損上千億人民幣，如今終於迎來春暖花開局勢，民航局局長宋誌勇喊出2023年實現盈虧平衡的目標，首先人力得先補足。綜合陸媒報導指出，2022年末開始，各大航司相繼恢復中斷三年的招聘，舉例南方航空有2.2萬人報名應徵空服員，最後錄取率不到3％，競爭激烈程度和公務員考試差不多。

綜合陸媒報導，大陸民航業終於迎來春天，舉例大陸飛行服務APP《非常準》顯示，本月7日到13日春運首周，大陸國內航線實際執行客運航班量連續7天上漲，日均客運航班量破萬班次，也是時隔近5個月國內航班再破萬。

2022年末，各大航司就相繼恢復了中斷三年的招聘，大陸南方航空、海南航空、首都航空等同步在廣州、西安等城市進行普通乘務員、外語特長乘務員、精英乘務員等首輪招聘。除了空服員，不少航空公司開放安全員、地面服務保障等職位。

▲▼ 南航 。（圖／翻攝 南航微博）

▲ 2.2萬人應徵大陸南航空服員，錄取率2.27%。（圖／翻攝 南航微博）

陸媒《時代財經》報導稱，南航面試者劉琦指出，「很多人都是拖著行李箱從全國各地飛過來廣州面試，有一些人是飛過幾年的空姐，又重新回到這一行。南航初試淘汰大部分人，通過的人不到十分之一，競爭非常激烈。南航複試組有大陸英語六級高分、獲得一堆獎項，面容儀態出眾，複試都也沒通過。」

南航人力資源部副總張鵬近期表示，2023年南航第一場空服員招聘共約有2.2萬人報名，通過網上篩選、線下複試、終審等環節，最終共有500多名面試者進入體檢環節，面試通過率僅約2.27%。

大陸航空公司大規模重啟招聘，主因是近年一線從業人員因疫情影響大量流失。報導稱，某位董姓空服員所在的航空公司2022年底一線員工數比2021年少了20%。

空乘培訓人員劉韜分析，疫情之前幾大航司的招聘十分激烈，如今停了兩、三年重新開放，堆積許多空乘專業方向的人員等待就業，競爭更加殘酷。

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