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快訊／賴清德接黨魁宣示4革新　「杜絕黑金、解決學倫問題」排首位

記者呂晏慈／台北報導

接任民進黨第17屆黨主席的副總統賴清德18日發表談話表示，揭示4項革新目標，宣示積極杜絕黑金，徹底解決學倫問題，任何與黑金相關的人或事，民進黨將落實排黑條款、廉政條例，也要以程序原則建立制度，審視民進黨候選人的學倫問題，要求所有從政同志誠實面對，用真實和能力解決民眾的問題。

賴清德今天下午出席「民主進步黨第17屆黨主席宣示就職典禮」，包括代理主席陳其邁、屏東縣前縣長潘孟安、民進黨立法院黨團總召柯建銘等60多名中執委、中評委、地方黨部主委及政要與會見證，賴清德會中舉起右手向黨旗宣示就職，並從陳其邁手中接過印信。

▲民進黨新任黨主席賴清德宣誓就職。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨新任黨主席賴清德宣誓就職。（圖／記者林敬旻攝）

賴清德會中發表談話說，今天懷抱著戒慎恐懼的心情，接任民進黨第17屆黨主席，正式扛起重整民進黨旗鼓、邁向新局的重責大任，感謝用神聖選票交付自己繼續帶領民進黨前進的所有黨員同志、創黨前輩、青年的民主青苗，「我會時刻提醒自己，你們投入票匭的每一張選票，都承載著對我最深切的期許」。

賴清德說，感謝這段時間他到全國巡迴檢討時，願意提出批判和建議的每一位朋友，他們都在愛裡說真話，愛之深責之切，都是希望民進黨能夠徹底革新，再度肩負起對台灣的責任，這些建議都將是民進黨再起的能量，他無比珍惜亦心存感激，一定全力以赴，不負所托。

賴清德會中感謝陳其邁代理主席、中央和地方黨務同仁辛勞，兩度邀請與會者給予掌聲。他說，從2016年民進黨重返執政以來，他有幸以不同角色參與，獲得支持時他同感光榮，面對挫敗也深刻反省，「對於九合一選舉的結果，我曾說過就像礦坑中的金絲雀」，民進黨必須接受各方批判並虛心檢討，失敗不能失志，還要從失敗中記取教訓，也要誠實面對不足之處檢討改進，拍斷手骨顛倒勇，尤其作為執政黨要做政治的表率，更要體認到人民對民進黨有更高的期待，用更嚴格的標準檢驗民進黨，要用具體行動回應期待，才有可能重新出發。

賴清德宣示說，他將結合全黨完成1項使命、2項任務、4項黨務革新。他說，4項黨務革新包括，重新擦亮「清廉勤政愛鄉土」以及「綠色執政品質保證」的招牌開始，第一，積極杜絕黑金，徹底解決學倫問題，「法律只是最基本的標準，我們必須用更嚴格的標準自我要求，才能回應社會的期待」，任何與黑金相關的人或事，民進黨將採取積極行動嚴陣黨紀，落實排黑條款、廉政條例，徹底解決黑金影響民進黨的價值和聲譽；也要以程序原則建立制度，審視民進黨候選人的學倫問題，要求所有從政同志誠實面對，用真實和能力解決民眾的問題。

賴清德說，第二項革新是以民主原則增補人才，用公平、公正、公開的機制，擴大人才的增補，團結民進黨，「民進黨自創黨以來就是大鳴大放，是對內競爭，對外團結的民主政黨」，團結不怕競爭，競爭更助團結，內部的民主競爭是政黨茁壯的養分，會完善黨內機制，用民主回應社會期待。

賴清德指出，第三項革新是，找回支持民進黨的多元力量，執政黨必須傾聽社會多元的聲音，虛心面對不同意見，「民進黨執政絕非不能批評，基於事實，有助於進步改革的建設意見更不會是禁忌」，民進黨將盡最大努力擴大社會對話與連結，聆聽不同的意見，讓黨成為社會對話的平台，以及執政團隊與社會的橋樑，懇請所有支持者，和民進黨一起擴大同溫層，找回更多朋友。

第四項革新則是，賴清德說，要積極聆聽世代的需求，這次選舉失去許多年輕朋友的支持，必須解決年輕朋友們生活困境的問題，因此，他將邀請不同領域、不同政治屬性的年輕朋友，共組面對青年議題的工作小組，規劃擴大溝通、相互理解的機制，對居住正義、低薪問題、世代正義等問題提出改革方案，並作為施政的參考。

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