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快訊／賴清德：務實認定台灣是主權獨立國家　沒有再宣布獨立的必要

▲民進黨新任黨主席賴清德就職致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲賴清德今天正式就職黨魁，面對面答覆媒體提問。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席賴清德18日正式宣示就職，由於他是黨內問鼎2024總統人選，外界高度關注其兩岸論述。賴清德下午答覆媒體提問時重申，「務實的認定台灣已經是主權獨立國家，沒有另外宣布台灣獨立的必要」，將站穩總統蔡英文「4個堅持」的兩岸路線，並向中國大陸喊話，應以蒼生為念，相信很多事情都會迎刃而解。

賴清德曾在2013年台南市長任內提出，唯有民主的中國，才能確保更安全的台灣與更和平的世界，期許中國國家主席習近平能夠成為中國的「民主先生」。

賴清德今天下午出席黨主席宣誓就職典禮後，媒體詢問，賴清德接任民進黨主席後，是否將召開類似過去的「華山會議」，提出國政政策主張，打破目前兩岸的僵局？賴清德直言，很可惜，習近平還沒有達到成為「中國民主先生」這樣的目標，此外，國際社會普遍認為，兩岸僵局存在是因為中國對台灣文攻武嚇，改變台海現狀使然。

賴清德說，在這種狀況之下，要打破兩岸僵局，「恐非台灣一方獨立為之有辦法成功，必然是要雙方啦」，所以他也非常希望，中國能夠以蒼生為念，其實兩岸有共同的目標，就是增進人民的福祉，也有共同的敵人，就是天災地變、傳染病等等，如果中國能夠轉念，以蒼生為念，相信很多事情都迎刃而解。

媒體另詢問，賴清德拋出「和平保台」，過去自稱「務實的台獨工作者」，其兩岸路線是否改變？未來總統大選是否延續這個路線？賴清德說，他在這裡重申，務實的認定台灣已經是主權獨立國家，沒有另外宣布台灣獨立的必要，中華民國主權跟中華人民共和國互不隸屬，中華民國台灣的前途，只有2300萬人可以決定，「未來我仍然會站穩4個堅持的立場，繼續蔡英文總統兩岸的路線。」

另有媒體關注，若未來民主及和平的價值有衝突的話，賴清德會怎麼抉擇？賴清德說，「一定要成功地守護台灣，才有民主跟和平啊」，因為和平是台灣幾十年來共同打拚的結果，目前台灣人民生活在民主制度之下，享受自由的氛圍，就如同喝水或呼吸空氣一般的自然，這些都是要持續去保護的，如果中國威脅台灣，甚至採取武力的行動，不管是和平或民主都會受到傷害，這也是為什麼他強調，民進黨新時代的使命就是要守護台灣，然後促進民主和平及繁榮，「是不會有民主跟和平互相選擇和矛盾的問題」。

至於民進黨是否將調整「台獨黨綱」論述，賴清德說，民進黨固然有1991年的「台獨黨綱」，但是民進黨在1999年的時候，就提出「台灣前途決議文」，因此目前民進黨的兩岸政策是服膺1999年的「台灣前途決議文」。

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