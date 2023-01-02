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北美暴雪取消50％航班！　新娘慘困機場「錯過自己婚禮」

▲▼美國西南航空航班大亂。（圖／路透）

▲美國西南航空12月26日前後取消50％航班。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

北美在去年聖誕節前後迎來破紀錄暴雪，導致空中交通大亂，雖然在跨年前夕幾乎已恢復正常，但西南航空（Southwest flight）仍舊取消大量航班，光是12月26日前後就有50％被取消，有一名新娘更被困在機場，直接錯過了自己的婚禮。

根據《商業內幕》報導，住在密蘇里州聖路易斯（St. Louis）的新娘凱蒂（Katie Demko）原本計畫在2022年12月27日飛往中美洲的貝里斯，和未婚夫舉辦一場海外婚禮，他們還包下了親友的住宿費，花了大概7萬多美元（約台幣217萬元）。

▲▼美國西南航空航班大亂。（圖／路透）

▲數千旅客受困在美國各地機場，包含聖誕和跨年假期幾乎全都泡湯。（圖／路透）

沒想到當她帶著孩子準備登機時，卻被西南航空告知，因為少了3名空服人員，所以航班必須取消。由於12月30日的婚禮在即，加上未婚夫已提早飛到當地，所以她想盡各種方法，包含轉搭巴士去其他機場、和朋友交換機票等，卻都沒辦法順利起飛，最後只好取消婚禮。

凱蒂說，許多婚禮的服務如攝影、佈置等都無法退款，只能延後使用，甚至預訂7萬多美元的住宿確定無法退費也無法延期，「12月30日那天，我哭了一整個早上，甚至跨年夜我坐在家裡，而未婚夫還在貝里斯，我們到了2023年還是無法正式成為夫妻。」

報導指出，西南航空受到北美暴雪，還有公司內部本身的營運狀況影響，在12月26日前後，有多達50％的航班被取消，數千旅客受困在美國各地機場，包含聖誕和跨年假期幾乎全都泡湯；西南航空則在聲明中致歉，並表示會努力恢復過往的服務水準。

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