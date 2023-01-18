桃園14歲少女到台南見女網友　家長急瘋！警奔波600公里送回

▲桃園市14歲女孩16日未獲家長同意南下台南會見女網友，媽媽向同安派出所報案協尋。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓婦人前（16）日向桃園警分局同案派出所報案，指稱14歲女兒未經家長同意直接南下台南會見女網友，因為無法聯繫上，家長擔心女兒安危，請求警方協尋；警方通報少年警察隊透過手機追尋，根據其常用平板電腦聊天紀錄確認人還在台南某處，員警立即火速開車南下到台南某處旅館接回女孩，帶回派出所後讓母親領回，林母得知員警開車奔波600公里，對員警熱心感謝再三。

桃園警分局同安派出所員警日前受理林姓婦人報案，林女指稱，14歲的女兒未經家長同意即私自南下到台南，與一位女網友見面，目前無法聯繫上女兒，家人相當擔心其安危，希望警方協助尋找。

員警依規定通報警察局少年警察隊聯手追尋，員警查閱其常用平板電腦聊天紀錄，發現16日曾與李姓女網友聯繫，李姓女網友說，當天林小妹確實有到台南見面，但家中長輩認為林小妹不該讓家人擔心，就送她到台南火車站搭車回桃園，但不知為何還未返家。

經李姓女網友協助聯繫，發現林小妹投宿在台南市北區某旅館內，同安派出所所長謝青樺得知後，以林小妹安全為第一優先考量，指派員警謝京宏、張簡宇全駕駛警車直奔台南，趕到旅館後將林小妹接回桃園；員警將林小妹帶返派出所後由林母帶回照顧，林母對於員警南北奔波600公里找回女兒相當感動，對員警熱心協助感謝不已。