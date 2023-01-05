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狗兒狂吠！暗黑閣樓傳聲響...竟是通緝女躲裡面　屋主臉綠了

▲桃園警方今天中午執行「清源專案」，在轄區龍山街出租套房逐間訪查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警方今天中午執行「清源專案」，在轄區龍山街出租套房逐間訪查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警方今天會同偵查隊在轄區出租趟房聯手執行「清源專案」，其中在龍山街訪查時，謝姓屋主面對員警訪查辯稱已無人租用，員警正要離去時聽見狗叫，此時閣樓傳出聲響，員警登上閣樓以手電筒照射，赫見1名女子躲在暗處，經查是遭台北地院發布毒品通緝的彭姓女子，員警確認身分後將其押解歸案。

桃園警方指出，今天中午12時許，龍安派出所會同偵查隊聯手執行「清源專案」，由於轄區龍山街某出租套房住戶被人檢舉出入分子複雜，常有毒品吸食人口進出，員警於是到場查訪。

▲桃園警方今天中午執行「清源專案」，在龍山街出租套房訪查，謝姓屋主辯稱已無人居住。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警方今天中午執行「清源專案」，在龍山街出租套房訪查，謝姓屋主辯稱已無人居住。（圖／記者沈繼昌翻攝）

其中查訪謝姓住戶時，謝男表示原本寄住朋友早已離開，沒有繼續居住，隨即聽見狗叫，員警又聽到閣樓傳出聲響，員警輕輕登上，以手電筒察看時赫然見到1名女子躲在閣樓內，女子自知無處可躲下樓接受盤查。

▲桃園警方今天中午執行「清源專案」，在龍山街出租套房閣樓內查獲遭通緝的彭姓女子。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警方今天中午執行「清源專案」，在龍山街出租套房閣樓內查獲遭通緝的彭姓女子。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警查出女子是46歲的彭姓女子，因涉及毒品案件遭台北地方法院發布通緝，因此四處躲藏，還借住在謝姓男子所有的閣樓，謝男當場啞口無言，辯稱因彭女沒地方住才暫時收容，員警依法拘捕彭女解送北院歸案。

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