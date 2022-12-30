元旦3天連假各區交通疏導　桃園警方提供替代道路建議

▲元旦連續假期，桃園市大溪警分局員警在重要路口實施交通管制。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

面對2023年元旦連續3天假期，桃園市政府警察局轄區各分局都針對重要路口或易雍塞道路實施交通管制措施，其中針對風景區周遭道路會建議嚴格交管或提供建議替代道路；此外，國道1號平鎮系統交流道將於12月31日零時起至1日中午12時止，共12小時封閉台66線快速道路匯入國一南下匝道，請用路人配合提前繞道行駛。

龍潭警分局針對元旦連續3天假期實施交通疏導措施，針對大溪老街、復興角板山、北橫拉拉山等著名觀光景點，可能出現大量返鄉與出遊車潮，除實施交管外，也提供建議替代道路，其建議替代道路規劃如下：

一、易壅塞路段：

1、國道3號大溪交流道、五岔路口、桃59-1線與台4線、兩蔣文化園區、台7線與台7乙線路口。

二、管制路段及時段：

介壽路與員林路口，連假期間14時起實施圓環管制、武嶺橋西端14時起封閉武嶺橋往三元一街車流，視車流狀況提早或延後管制。

三、復興區台7線建議替代道路：

（一）往新竹方向遊客建議改由桃118線羅馬公路往新竹縣關西鎮。

（二）往台北方向遊客建議改由台7乙線往新北市三峽區接國道3號三鶯交流道。。

四、市區建議替代道路：

（一）往台北方向遊客建議改由中華路或文化路接信義路，往新北市三峽區。

（二）往桃園方向遊客建議改由大鶯路接桃56線經由八德區往桃園。

五、大溪老街老城區停車位有限，建議民眾可將車輛停放月眉停車場或橋頭停車場，大型遊覽車請停放橋頭停車場，同時警方也將派員於易壅塞路段加強疏導，請民眾配合執勤員警之疏導作為，以維交通秩序與順暢。

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▲元旦連續假期，桃園市龍潭警方員警在台三線路口實施交管。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

龍潭警分局因應元旦3天連假，針對風景區與主題遊樂區周邊進行交通疏導，

包括石門水庫、小人國與六福村主題樂園，預估將吸引大量遊客進入，加上台三線中豐路鄰近新竹地區各風景區人潮，屆時恐造成交通壅塞。由於國道三號在龍潭區有龍潭與高原等2交流道，高原交流道鄰近龍潭地區風景遊樂區與連結新竹縣台三線主要道路，警方建議如欲前往小人國、六福村遊樂區旅遊，可多利用高原交流道，可不必穿越龍潭與新竹縣關西市區直接前往；另如欲前往石門水庫或石門山風景區遊客，則建議以龍潭交流道為主。

▲元旦連續假期，桃園市平鎮警方在台一線通往國一平鎮系統交流道匝道實施交管。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警分局配合元旦3天連續假期國道交通疏導與管制專案，其中台66線快速道路匯入國道一號平鎮系統交流道南下匝道，將於12月31日零時起至1日中午12時，共12小時實施匝道封閉，請各用路人配合並提前改道。

平鎮警分局副分局長沈介茗表示，由於平鎮系統交流道南下匝道封閉，建議可使用替代道路來規劃行程，大溪往觀音方向可行駛台66線快速道路，接台61線西濱快速道路南下或於台66線中豐路交流道下接南平路、轉陸橋南路接台1線（延平路）南下，往大溪方向請行駛台66線快速道路後，轉台3線南下行駛，避免塞於車陣中；連續假期收假前不封閉匝道入口，仍請用路人出門及收假前，仍需掌握交通動態及各項管制、服務措施，可直撥平鎮警分局勤務中心電話（03）439－0218、高速公路查詢電話「1968」外，亦可上交通部網站http://www.motc.gov.tw查詢。

▲元旦連續假期，楊梅警方在校前路交流道施交通管制。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

楊梅警分局為紓解元旦連續3天假期車潮，將針對轄區幼獅、楊梅與校前路3處國道交流道，另外還包括埔心火車站、楊梅火車站與富岡火車站等處規劃交通疏導措施，並在重要路口規劃警力疏導。

此外，楊梅警分局因應連續假期出遊人潮，針對永安漁港、新屋綠色廊道周邊道路，提前規劃交通疏導措施，警方將在重要幹道路口派員加強疏導，加強路況巡邏查察，運用交通器材將車輛有效分流及管制，利用電台廣播系統提醒用路人耐心等候或改道，另派義交於重要路口協助導引車流。