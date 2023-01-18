「全球最塞」10大城市出爐！　第一名每年浪費156小時塞車

▲ 塞車不僅浪費時間，也耗費燃料成本。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳宛貞／綜合外電報導

假期出遊最怕遇到塞車，美國交通數據分析公司INRIX公布2022年全球交通最壅塞的城市，英國倫敦位居世界之冠，平均每人一年就因塞車損失156小時，隨之而來的經濟成本更是不容小覷。

INRIX針對50國1000多座城市交通壅塞及移動趨勢進行分析及排名，第一名的倫敦駕駛平均每年耗費156小時在塞車上，第二名的芝加哥也有155小時，二者都遠高於第三名的巴黎，其餘包括哥倫比亞、義大利、加拿大及墨西哥等歐美國家城市都進入前10名，且光是美國就佔了4名。

全球前10大壅塞城市

1. 英國倫敦：156小時

2. 美國芝加哥：155小時

3. 法國巴黎：138小時

4. 美國波士頓：134小時

5. 哥倫比亞波哥大：122小時

6. 義大利巴勒摩：121小時

7. 加拿大多倫多：118小時

8. 美國紐約：117小時

9. 墨西哥蒙特雷：116小時

10. 美國費城：114小時

當道路交通需求超過供給，就會發生塞車情形。隨著車流量增加，駕駛、貨運工人及公車乘客不僅浪費時間，也白白消耗燃料。交通壅塞通常也會加劇貨運延誤、通膨壓力及環境影響等外部成本，雖然這份報告並未加以評估，但這些負外部性（Negative Externality）都會降低全球生活品質。

2022年全球油價上漲導致駕駛燃料成本上升，這份報告也量化各國主要城市通勤成本，美國平均為869美元，較前一年的305美元大幅上漲；英國更是高達926美元，較前一年的779美元有所增加；德國則是439美元，較前一年的408美元微幅上升。