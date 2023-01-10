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過年塞車久坐　物理治療師提供撇步預防「經濟艙症候群」

▲春節期間國道車多壅塞，駕駛和乘客久坐恐生經濟艙症候群。（圖／記者呂佳賢攝）

▲春節期間國道車多壅塞，駕駛和乘客久坐恐生經濟艙症候群。（圖／記者呂佳賢攝）

記者高堂堯／南投報導

過年前或春節連假期間，無論除舊佈新、打掃居家環境，出門走春旅遊長時間塞在車陣或搭機、船而無法盡情活動，或者宅在家追劇、打牌時長時間坐姿不佳，往往讓民眾人仰馬翻，出現肩頸腰背等全身疲憊、酸痛麻的症狀；物理治療師特別對此提供居家預防保健的方法，讓大家健康度過長假。

▲▼圖1：一腳前、一腳後，伸直前腳，彎曲髖關節，停留3秒後復位，重複20次再換另一腳在前，重複動作20次；圖2：一手摸肩，一手向後向上抬高，頭看抬高的手，停留3秒後復位，重複20次再換另一手抬高，重複動作20次。（圖／台中榮總埔里分院提供）

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▲▼圖1：一腳前、一腳後，伸直前腳，彎曲髖關節，停留3秒後復位，重複20次再換另一腳在前，重複動作20次；圖2：一手摸肩，一手向後向上抬高，頭看抬高的手，停留3秒後復位，重複20次再換另一手抬高，重複動作20次。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲物理治療師提供春節居家預防保健的方法，讓民眾健康度過長假。（圖／台中榮總埔里分院提供）

中榮埔里分院復健科物理治療師林雪真指出，大掃除其實是比運動更辛苦的體力活，動手前也需適度的動態熱身（如圖1、2），除有效預防重複性傷害，更能讓身體不易疲累，也要注意適時休息、變換姿勢，尤其是讓雙肩下垂、甩動雙手，鬆開繃緊的肌肉，以減少神經和血管的壓力，最好能放下緊張心情，也不必過度清潔、要求乾淨無瑕。

▲▼圖3：慵懶坐姿(把腰當屁股坐)容易造成胸肋關節卡住疼痛，會誤以為是心痛；圖4：雙手抵住門框，手肘彎曲成90度，一腳向前，就可以改善「心前區俘獲症候群」症狀。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲▼圖3：慵懶坐姿容易造成胸肋關節卡住疼痛，會誤以為是心痛；圖4：雙手抵住門框，手肘彎曲成90度，一腳向前，就可以改善「心前區俘獲症候群」症狀。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲物理治療師提供春節居家預防保健的方法，讓民眾健康度過長假。（圖／台中榮總埔里分院提供）

林雪真表示，慵懶地癱在沙發上久坐追劇，看似輕鬆又愜意，卻易因駝背、「把腰當屁股坐」，造成靠近心臟（圖3）的胸骨和肋骨連接處卡死，罹患「心前區俘獲症候群（Precordial catch syndrome）」，發作時會感覺心臟不舒服，也常被誤會是大魚大肉造成之心肌梗塞等心臟方面的問題，她提醒民眾適時起身、按照圖4的方式運動3分鐘，即可改善此症狀。

▲▼圖5：原地腳掌打拍子；圖6：原地墊腳尖。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲▼圖5：原地腳掌打拍子；圖6：原地墊腳尖。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲物理治療師提供春節居家預防保健的方法，讓民眾健康度過長假。（圖／台中榮總埔里分院提供）

林雪真說，過年長途旅行因塞車搭機久坐、長時間無法起身活動，導致靜脈血液回流不佳、漸變黏稠，而易導致下肢靜脈小血栓導至血管堵塞，造成俗稱的「經濟艙症候群」，此時突然站起會腳痛、胸痛、呼吸困難，嚴重時甚至虛脫、死亡，另通宵達旦打麻將者也是好發族群；她建議利用腳掌打拍子（圖5）或原地墊腳尖（圖6），可有效預防經濟艙症候群。

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春節連假居家預防保健經濟艙症候群久坐塞車

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