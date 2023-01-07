春節遊避開塞車好心情　蘇花路廊車多時段+交管措施看這裡

▲▼公路總局除時段性車種管制，也協請地方警力指揮行車秩序、加強違規取締，期能縮短車流壅塞。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

春節連續假期自年1月20日星期五至1月29日星期日止共計10天，公路總局第四區養護工程處為考量民眾免受塞車之苦，預估蘇花路廊交通量及車多壅塞時段如下，希望民眾能避免陷入車陣掃了遊興。

養工處彙整預估塞車時段如下： 蘇花路廊南下：

一、 小年夜（1月20日）：全日交通量約14,900輛次／日，車多壅塞時段為4時至9時。

二、 初一（1月22日）：全日交通量約18,700輛次／日，車多壅塞時段為5時至16時。

三、 初二（1月23日）：全日交通量約14,200輛次／日，車多壅塞時段為5時至14時。

四、 初三（1月24日）：全日交通量約13,500輛次／日，車多壅塞時段為9時至15時。

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蘇花路廊北上：

一、 初三（1月24日）：全日交通量約16,000輛次／日，車多壅塞時段為14時至23時。

二、 初四（1月25日）：全日交通量約18,000輛次／日，車多壅塞時段為16時至翌日3時。

三、 初五（1月26日）：全日交通量約21,700輛次／日，車多壅塞時段為14時至翌日1時。

四、 初六（1月27日）：全日交通量約13,000輛次／日，車多壅塞時段為9時至14時。

五、 初七（1月28日）：全日交通量約7,900輛次／日，車多壅塞時段為14時至19時。

養工處另規劃於蘇澳地區及崇德地區尖峰時段設置大客車優先通行措施，同時於蘇澳~東澳、南澳~和平、和中~和仁路段實施時段性開放一般遊覽車及公路（市區）客運行駛蘇花改路肩（緊急空間），預期尖峰壅塞時段可較自行開車節省約40~60分鐘。

另因應本次連假蘇花路廊湧入之大量車潮，公路總局第四區養護工程處將藉由時段性車種管制，以紓解尖峰時段之車流。

台9線及台9丁線蘇花路廊（蘇澳至崇德）路段，禁止21公噸以上大貨車通行時段如下：

一、1月20日至1月21日：5時至13時（南向）。

二、1月22日至1月24日：4時至17時（雙向）。

三、1月25日至1月26日：11時至20時（北向）。 四、1月27日：12時至18時（北向）。

公路總局為提高行車效率，除時段性車種管制，也將藉由號誌進行蘇花路廊車流管理、協請地方警力指揮行車秩序、加強違規取締等措施，期能縮短車流壅塞時段。

養工處最後提醒用路人行駛途中留意資訊可變標誌顯示內容，並於蘇花路廊隧道內收聽警廣，以掌握即時播報之路況訊息，也請用路人多利用本局「幸福公路」App，可透過行動裝置接收最新省道即時路況及語音播報，敬請多加下載利用。

