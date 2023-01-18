男星確診居隔與女友「密室互打」　他出庭被法官唸錯名字反應曝

記者黃宥寧／台北報導

男星林曜晟（藝名博焱）與張姓女友居家隔離時，出手毆打釀張女受傷，警詢、偵查時，林坦言是為搶奪女方手機才爆爭執，甚至暴力以手掐其頸部，張女為自衛則用嘴巴反咬傷林，昔日愛侶撕破臉互告雙方都被依傷害罪起訴。今（18日）士院首開庭，張女人在國外由律師出庭代理，雙方均否認動手，林也親曝想法。

▲男星林曜晟（藝名博焱）與張姓女友居家隔離時爆發口角並動手，張女為自衛以嘴巴咬傷林，雙雙遭起訴。（圖／記者黃宥寧攝）

34歲博焱與38歲張姓女友（現已分手）去年5月2日因確診新冠肺炎，共同隔離在林位於南港住家。豈料，同日凌晨4時許，林心血來潮想拿張手機查看通訊內容，張為了拿回手機，竟出手抓傷林身體、後背並咬其手臂及手指，導致前胸多處大於20公分擦傷、右前臂腹側擦傷、背部多處大於10公分等傷勢；忍無可認的林只好還手毆打張女眼睛、嘴唇、拉扯頭髮，掐其頸部，並以腳踹，導致張女身上多處傷，雙雙遭起訴。

▼男星林曜晟（藝名博焱）被爆毆打張姓女友。（資料圖／讀者提供）

今（18）法院行準備程序庭，186公分林男身穿卡其色外套仍藏不住壯碩身材，他獨自赴法院與律師會合，神情看上去有些嚴肅。

開庭時，法官在確認年籍資料時，將他名字唸成「林曜ㄖㄣˋ」，林聽見後立刻反應：「不好意思！是林曜晟ㄔㄥˊ」；張女請假，由2名委任律師代理出庭。

法官問認罪嗎，林面無表情看著螢幕說「我否認犯行」其辯護律師也表示如偵查時所述；張女2名辯護律師也做否認犯罪答辯，並說移審理庭表示意見。法官諭知準備程序終結移審理庭審理。

庭後，記者詢問張女律師為何請假，律師則回答「女方一直都是在國外工作，所以有向法院請假」同時也低調指出，雙方爆發肢體口角，張女有向法院聲請保護令；林與律師步出法院，被記者問到「認為女方自導自演嗎？」他則淡淡說交給司法。