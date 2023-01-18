販毒集團大哥被抓他自己來　雙北7租屋處藏毒！找無辜運將送貨

記者邱中岳／台北報導

北市刑大毒品查緝中心日前破獲販毒集團以檳榔攤為據點，分裝咖啡包販售，主嫌被逮後旗下小弟另起爐灶，利用雙北承租7處房子藏放毒品，只要有人下單，就立刻請不知情的小黃運將送貨，警方循線逮捕4人到案。

警方調查，30歲的謝姓男子平時跟著大哥販賣毒品，大哥因案被捕，謝另起爐灶，找來23歲的女友以及2名小弟，從2022年8月開始，先在雙北承租7處房子藏放毒品，每個租屋處由小弟輪流居住看管。



▲北市刑大破獲販毒集團，謝姓男子另起爐灶又被逮，找小弟分裝毒品，再分開藏放。（圖／記者邱中岳翻攝）

小弟還將租屋處當成分裝工廠，加工毒品咖啡包、神仙水、大麻膏以及毒品k他命，藏放不同位置躲避警方追查，只要有客人下單，就會通知現場小弟出貨，或者是到無人租屋處取貨，再轉由小黃、多元計程車等不知情運將送貨。

警方12日展開行動，在雙北逮捕謝姓主嫌等4人，查扣毒品混合咖啡包2322包、神仙水126瓶、二級毒品大麻膏50罐、三級毒品K他命47公克、手機21支、電子磅秤及分裝毒品咖啡包用工具1批等證物。



▲北市刑大在12日兵分多日前往逮人，在租屋處起獲大批毒品。（圖／記者邱中岳翻攝）

謝姓男子等人到案後坦承犯行，北市刑大毒品查緝中心訊後將謝男等4人依違反《毒品危害防制條例》解送臺北地檢署偵辦，並持續向上溯源追查毒品。