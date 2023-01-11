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摩鐵開房爽一發！妹子嗨完1舉動　男友急掰她眼睛：以為妳死了

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者朱祖儀／綜合報導

有時候太累會不小心睡著，但發生這情況可就尷尬了。一名女網友表示，上周末和男友開房間，但因為她當天太累了，愛愛結束整個人就虛脫了，隨即倒在床上睡死。沒想到男友洗完澡看到這幕，還以為她死掉了，嚇得急忙掰開她的眼睛，鬧了一場大烏龍。文章曝光後笑翻不少網友。

原PO在「Dcard」發文表示，上周六特地請假和男友去摩鐵度過歡樂時光，但因為當天她只睡了2小時，上床之後整個人都虛脫了，男友先去浴室洗澡，她就直接在床上睡著了。沒想到對方洗完澡出來發現她完全沒有動靜，而且叫了2聲也都沒有回應，隨即跑到床上把她的眼睛掰開。

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原PO被男友的動作吵醒，詢問「你在幹嘛啊？」對方才說還以為剛剛愛愛太激烈，導致「馬上風」，讓她意外喪命。她聽到男友的猜測後當場笑個不停，沒想到因為自己太累而睡著，竟意外發生這齣鬧劇。

文章曝光後，網友紛紛留言表示「看到真的會嚇死」、「有沒有拿燈照瞳孔+手放鼻孔前測呼氣+脈搏」、「男友：我要X死妳，妳：下一秒～卒」、「怕妳說去了就真的去了」、「謝謝，我一天的疲勞都沒了，超級好笑」、「妳男朋友應該嚇死了吧，只是去愛愛結果不小心搞出人命」、「男友可能有在冰櫃上班的經驗」、「笑死哈哈哈哈還掰開眼睛，但殊不知真的很像掛了」。

另外，還有人分享類似經驗，「我上次跟我男友喝酒喝太多，愛愛完之後就睡死了，半夢半醒間我男友好像把手指放在我的鼻子下面，然後隔天說：妳做完直接躲在棉被幹嘛啦，我還以為妳沒呼吸了」。但也有人認為，男友的擔心是有必要的，「我前兩天才在別篇看到一位護理師說有因為這樣送醫急救的，大家保護好心血管啊」、「其實臨床上真的有這種案例，不能開玩笑」。

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