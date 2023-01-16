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準備要結婚了…男友爸快破產「急討300萬」　準人妻憂：要注意什麼

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲男友爸爸突然要借300萬。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者朱祖儀／綜合報導

若想和另一半走得長久，如何與對方家人相處很重要。一名女網友表示，男友爸爸的公司似乎快要破產，去年底突然開口向男友要300萬元，但男友只能拿出50萬元，雙方鬧得不歡而散。她看到後不知道該怎麼安慰男友，也好奇以後和準公公相處上是否有需要留意的地方，因此PO文詢問。

原PO在Dcard發文表示，自己目前剛上完職訓課正在找工作，近期陸續要開始面試，男友則是科技業工程師，2人已經交往1年多，同居約4個月，感情還算穩定，男方已經買車、買房，房子在今年6月交屋，裝潢已交付設計費給設計師。但去年底男友爸爸突然開口要拿300萬，似乎是因為公司經營不善面臨破產，但沒有說明實際的原因。

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近日男友回家詢問狀況，但爸爸只回「所以有沒有要拿300萬？」男友不滿回應，「只能借小筆的，大約50萬」，結果爸爸就要求，那每個月都要給1萬孝親費，「我養你到大花了1000萬」。男友回到2人住處後一直悶悶不樂，並和原PO說，若是每個月都要給孝親費，就不會拿50萬元給爸爸了。

原PO見狀不知要如何安慰，也不確定以後和男友爸爸往來，是否有需要留意的地方。她也透露，本來今年要和男友計畫結婚，但看到現在的狀況，應該不會選擇宴客辦婚禮，只會登記、拍婚紗照和買戒指就好，阿嬤也說不用收聘金，「這樣會讓男友壓力很大嗎？」

▲桃園市丁姓男子今年4月間以「看夜景」為由，邀約女子共遊，但隨後上摩鐵與女子嘿咻後挨告。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲原PO不知道和準公公往來要注意什麼。（示意圖／視覺中國CFP）

網友看到後表示，「他爸的意思應該是，公司如果無法救，他沒有收入，就要靠男友用孝親費養了」，就有人建議「父子之間還是明算帳，妳男友拿不出那麼大一筆錢，他爸也說那就拿孝親費，我是覺得一個月給1萬孝親費還好，看來這件事也會就此解決。除非男友想再討論，建議妳不需要針對這件事跟他說些什麼，他爸就都交給男友處理」。

此外，還有網友認為，「男友爸爸養他到大，是盡法律義務，如果男友爸可以維持生活，扶養男友爸就不是法律義務。公司經營不善而破產，就走相關清算程序，負責人該負的責任就負，爸爸公司收掉，仍有其它方法可以維持生活，相關債務跟妳男友沒有關係。而妳男友要結婚跟妳成立新家庭，必須學會一碼歸一碼，每件事分開處理，各人課題各人擔」。

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