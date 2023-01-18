肉償賭債！妻「拋家棄子」打麻將徹夜不歸　綠帽夫攜子找上門

▲陳某妻子好賭成性，孩子甚至丟在家裡不管，最後還鬧到要「肉身償債」。（圖／翻攝自搜狐網）

圖、文／CTWANT

很多夫妻在婚後，感情不如婚前好，原因是夫妻倆要共同維護家庭，需要賺錢養家，需要相夫教子，面臨的是生活的現實，但有的人結婚後，卻一點責任心都沒有，甚至鬧到要「肉身償債」。

▲40歲的陳某和妻子結婚兩年育有一子，但是夫妻倆的感情一直不好。（圖／翻攝自搜狐網）

據《青島廣播電視台》報導，今年40歲的陳某和妻子結婚兩年育有一子，但是夫妻倆的感情一直不好，妻子還經常外出打麻將夜不歸宿，原來妻子好賭成性，本來以為妻子可能過兩年就成熟了，但對方反而變本加厲，孩子丟在家裡不管，對此，陳某認為兩個人結婚不容易還有了孩子，所以一直忍讓。

不過這一陣子陳某發現妻子「怪怪的」，前段時間看到妻子到淩晨4點還沒回家，孩子見不到母親一直哭鬧，於是陳某就打電話給對方，但妻子的電話一直沒人接，無計可施的陳某於是帶著孩子到妻子經常去的麻將館，沒想到竟撞見妻子不堪的一幕。

▲陳某發現妻子「怪怪的」，當他到麻將館後，見到妻子因為輸了沒有錢還債，提出以肉身還債的想法。（圖／翻攝自騰訊網）

當陳某到了麻將館後，看到妻子因為輸了沒有錢還債，提出以肉身還債的想法，陳某知道後相當生氣，兩個人當場吵了起來，氣憤的妻子事後將孩子丟下回了娘家，就連陳某提出離婚對方也不同意。

▲妻子表示過去輸錢曾要求陳某還債，但是對方不願意，所以只能用身體去還賭債，她認為用身體還債不算吃虧。（圖／翻攝自騰訊網）

陳某認為，兩個人結婚是為了過日子，妻子應該戒掉打麻將的習慣，沒想到這次居然在輸了之後，提出用身體去還債，讓他相當不認同。對此，妻子也表示，兩人婚後關係一直不好，過去她曾提過離婚，但是陳某不同意，兩人一直都是處於吵架的狀態，所以自己根本不想回家，那天晚上丈夫看到的事情也都是真的，她承認自己做得不對，但是自己輸了之後要丈夫幫忙還債，但是陳某不願意，所以只能用身體去還賭債，她認為用身體還債不算吃虧。

對於妻子的想法陳某不認同，如今他只想處理好這段婚姻，後來陳某的妻子表示，可以放棄孩子撫養權，但需要給她10萬人民幣的費用，陳某當然不同意，如今兩人的離婚官司要走上法律途徑。

延伸閱讀

▸ 日本「死亡醫師」非法安樂死漸凍人…疑還偕母弒父 警查出關鍵電郵

▸ 醫院交錯孩子…生母2年後得知真相竟「不換回來」 兒認：我很怨恨

▸ 螺螄粉被禁 經濟部再強調「黃飛紅麻辣花生」也不能進口