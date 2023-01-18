欠債女拍片肉償「債主秀影片出賣」　遭男友當街猛刺數十刀亡

記者黃翊婷／綜合報導

越南河內日前發生一起凶殺案，25歲男子黃文成疑似不滿「被分手」，找女友復合又被拒絕，一氣之下竟當街持刀猛刺數十下，目前已被警方依謀殺罪逮捕。消息曝光後，有中國網友聲稱，受害女子來自湖南，經常向人借錢，這次就是因為欠錢還不出來，於是拍片「肉償」，結果被男友抓包，釀成殺機；不過，關於這個說法，至今並未獲得越南警方證實。

▲中國網友聲稱受害女子經常向人借錢。（圖／翻攝自推特）

根據越南《青年報》報導，黃文成（Hoàng Văn Thành）疑似因為不滿與女友交往一段時間卻慘遭拋棄，12日晚間10時許帶著刀子前往談判，在確定女友不想復合之後，竟當街持刀猛刺數十下，不顧對方掙扎、哭喊求救，直到人倒臥在血泊之中一動也不動，才停手並逃離現場。

黃文成行凶後到處逃逸，躲藏2天自知終究難逃法網，最終主動前往警局自首。河內青春郡（Quận Thanh Xuân）警方17日表示，黃文成到案後對所有罪行坦承不諱，全案將朝謀殺罪的方向進行偵辦，目前已將他拘留調查。

消息傳開之後不僅引發越南網友熱議，還有中國網友貼出群組的對話截圖表示，受害女子來自中國湖南，名叫劉嬌，經常向人借錢，還不出錢就與債主拍片肉償，這次引發殺機，就是因為她向債主借了人民幣1萬元（約新台幣4.4萬元），還不出來便拍攝性愛影片，沒想到事後債主竟將影片發給她的男友，進而釀成悲劇。

不過，關於女子的身分以及是否有拍攝性愛影片等事情，都尚未獲得越南警方證實，整起事件的真相仍有待相關單位進一步調查釐清。