一圖看春節天氣！　寒流可能「回娘家」

▲今明兩天北部、東半部有局部短暫雨，中南部天氣穩定。（圖／中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

今明兩天北部、東半部有局部短暫雨，中南部天氣穩定、晴時多雲。小年夜、除夕東北季風增強，北台灣降溫、水氣略增；初一減弱回溫，不過初二至初四另一波強度接近「寒流」的冷氣團南下，要密切注意。氣象局也發「春節天氣搶先看」圖示，明顯初二溫度有雪崩式下滑的趨勢。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(18日)白天起至明(19)日北部及東半部偶有局部短暫雨，北海岸較明顯；中南部天氣穩定、晴時多雲；冷空氣逐日緩慢減弱。今日北台灣仍偏冷，其他地區早晚冷，日夜溫差大；各地區平地氣溫：北部11至18度，中部11至24度，南部12至25度，東部13至25度。

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▲左圖：18日4：20真實色雲圖顯示，北台灣雲層較多。中圖：4：30雷達回波合成圖顯示，北部陸地及東半部海面有降水回波。右圖：4：30累積雨量圖顯示，北部及宜、花局部短暫降雨，北海岸較明顯。（圖／三立準氣象· 老大洩天機）

小年夜(20日)至除夕(21日)晨、東北季風略增強，北台灣白天氣溫略降；水氣略增，北部及東半部有局部雨，新竹以南晴時多雲。除夕(21日)白天起至年初一(22日)東北季風減弱，氣溫回升；水氣略減，西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨。

年初二至初四(23至25日)另一波強冷空氣南下，氣溫明顯下降，冷空氣強度的模擬，雖仍分歧，但皆已調強，達「寒流」定義的機率大幅提升，應密切注意。年初五、六(26、27日)冷空氣減弱，氣溫明顯回升。至於，「春節連假」最後2天(28、29日)的天氣，已超過電腦模式的模擬極限，「言之過早」、也是枉然。

▲春節天氣搶先看。（圖／報天氣 - 中央氣象局臉書）

氣象局粉專「報天氣 - 中央氣象局」17日傍晚也發佈「春節天氣搶先看」圖示，指出春節天氣三重點：

1、桃園以北、東半部雲多易雨，天氣涼冷

2、新竹以南大致多雲到晴、日夜溫差大，但竹苗偶有零星雨。

3、18、20、22日西部留意晨霧，20日、23日起沿海留意風、浪。

同時強調下周一(1/23初二)、下周二 (1/24初三)，再轉冷，不過冷空氣的強度預報仍有不確定性，請持續留意！