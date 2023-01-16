　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

3縣市豪大雨！今晨8.2℃冷3天　過年更凍恐寒流

（圖／氣象局）

▲今晨5時溫度分布圖。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

基隆、新北防豪雨、宜蘭防大雨！中央氣象局觀測，今天（16日）清晨全台最低溫出現在新北市石門的8.2度。氣象專家吳德榮提醒，今日至周三北部平地最低氣溫約在8度左右；下周一、大年初二另一股更強冷空氣南下，有符合「寒流」（台北氣象站≦10度）的機率。

氣象局對7縣市發布「低溫特報」：

[廣告]請繼續往下閱讀...

►今晨至白天低溫區域

【橙色燈號（非常寒冷）】

新北市、基隆市、桃園市有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。

【黃色燈號（寒冷）】

台北市、新竹縣、苗栗縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

▼7縣市低溫特報。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

氣象局對基隆市、新北市、宜蘭縣發布「豪大雨特報」，東北季風影響，今日基隆北海岸有局部大雨或豪雨，宜蘭地區有局部大雨發生的機率。氣象局也對19縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，高雄以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，其他沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

氣象局表示，今日持續受冷氣團或強烈冷氣團影響，台中以北、東北部及東部低溫11、12度，其他地區13到15度，沿海空曠地區則再低2、3度，白天北台灣整天偏冷，氣溫僅13至15度，其他地區高溫約18至20度；天氣方面，桃園以北及東半部有局部短暫雨，西半部山區偶有零星雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至周三受強冷空氣影響，北海岸、東北部有較大雨勢，大台北及花東偶有局部短暫雨，新竹以南晴時多雲、天氣穩定，北台冷，其他地區氣溫略降、早晚冷；各國模式模擬的強度，台北測站將降至12度上下，有符合「強烈冷氣團」（台北氣象站≦12度）的機率，北部平地最低氣溫約在8度左右。

吳德榮分析，周四冷空氣略減弱，氣溫略回升；周五小年夜冷空氣增強，再度接近冷氣團標準，平地最低氣溫也會降至10度上下；周六除夕白天起至周日初一冷空氣減弱，氣溫回升；下周一初二另一股更強冷空氣南下，氣溫急遽下降，初二、下周二初三有符合寒流的機率，續觀察；下周三初四冷空氣減弱，氣溫回升。

▼本周天氣圖。（圖／氣象局）

▲未來一周天氣預測。（圖／氣象局）

ET快訊
也是斐陶斐！高虹安處長新婚2年就有小三　妻：不可能
尾牙吃「驚喜餐盒」！同事包車北上傻眼　他PO網取暖：台啤還常
戶外辦桌a！356桌尾牙流水席還分上下層　現場照曝光超壯觀
高虹安行政處長爆婚外情　大街熱吻模特兒人妻還回官舍過夜
3縣市豪大雨！今晨8.2℃冷3天　過年更凍恐寒流
日本研議室內無需戴口罩　共同社：可望春季實施

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

3縣市豪大雨！今晨8.2℃冷3天　過年更凍恐寒流

戶外辦桌a！356桌尾牙流水席還分上下層　現場照曝光超壯觀

賓士扛「安全帽＋青菜」逛大街糗爆　釣出一票過來人羞曝黑歷史

尾牙吃「驚喜餐盒」！同事包車北上傻眼　他PO網取暖：台啤還常溫

走路看到「財神爺外送」！她興奮隔街打招呼　結果真的中獎了

「這2天會受涼」急凍6°C一夜回寒冬　全台2波降溫！8縣市低溫特報

為月港武廟「宗教燈區」起燈　黃偉哲：祈願國泰民安、學子學業進步

2023台南月津港燈節開展　黃偉哲邀全國遊客來賞「城裡的月光」

學測驚見「加油站工讀生」萬人戰翻　本尊真的現身了：大夜太累

建中外竟有「重考生應援團」！羞恥布條鄉民笑噴：大型社死現場

黃明志揪4辣妹「公然寫人體春聯」　笑：寫錯拿水直接洗澡！

李聖傑終於唱《痴心絕對》了！　禁唱3年突開金口..全場感動合唱

羅志祥登《紅白》支氣管發炎　尬小女孩重現「椅子舞」

變臉師傅要求男客人戳臉　他戳2下沒動靜直接親下去

快告別式...靈堂被貨車撞毀　家屬崩潰：怎麼跟媽媽交代

公司聚餐喝開昏睡廁所 親哥掛肩扛瓦斯帶回家

許維恩「辦婚禮時就懷孕」！　王家梁見兩條線感動狂掉淚

MAMAMOO林口開唱根本吞CD！　頌樂中文嗨喊：一起來～

女做美甲喜氣紅→蟑螂色！　畫觸鬚學「嘎抓」叫超逼真

兒子剛睡醒看到媽敷面膜　嚇到嘴嘴都掉了：妳誰？

3縣市豪大雨！今晨8.2℃冷3天　過年更凍恐寒流

戶外辦桌a！356桌尾牙流水席還分上下層　現場照曝光超壯觀

賓士扛「安全帽＋青菜」逛大街糗爆　釣出一票過來人羞曝黑歷史

尾牙吃「驚喜餐盒」！同事包車北上傻眼　他PO網取暖：台啤還常溫

走路看到「財神爺外送」！她興奮隔街打招呼　結果真的中獎了

「這2天會受涼」急凍6°C一夜回寒冬　全台2波降溫！8縣市低溫特報

為月港武廟「宗教燈區」起燈　黃偉哲：祈願國泰民安、學子學業進步

2023台南月津港燈節開展　黃偉哲邀全國遊客來賞「城裡的月光」

學測驚見「加油站工讀生」萬人戰翻　本尊真的現身了：大夜太累

建中外竟有「重考生應援團」！羞恥布條鄉民笑噴：大型社死現場

已婚模特兒變「高虹安處長小三」　她這幕鄉民狂敲碗

牙買加破獲1.5噸古柯鹼創紀錄！　估市價飆破24億元

汪小菲認愛2個月爆情變！張穎穎痛哭「為什麼要我承受」　張蘭開罵了

也是斐陶斐！高虹安處長新婚2年就有小三　妻：不可能

德魯里痛批貨櫃船公司削減運力力度太小　以價格競爭保持運量

謝志堅看今年貨櫃船運市場由衰轉為正常　如倒吃甘蔗但不是很甜

唐綺陽運勢／水逆掰掰！射手「可找出真命天子」雙魚職場桃花超搶手

騰訊內部貪腐「怵目驚心」　最新電郵爆48人懲治名單

高虹安行政處長爆婚外情　大街熱吻模特兒人妻還回官舍過夜

論文案躺槍！吳欣岱控遭他外貌羞辱　鄭家純聲援一句話嗆爆

小哈被欺負嚇得縮在桌底　汪姐氣炸「肉身扛起」阿金報仇

生活熱門新聞

5個月年終獎金入帳！他見備註欄「這3字」崩潰

海軍上將黃猿兼差打工　辛酸畫面流出

急凍6°C一夜發白回冬　8縣市低溫特報

哥每天帶女友回家啪啪！母單弟聽聲音：好殘忍

國三兒洗床單　媽半夜進房一看腦袋空白

外送員扮成財神爺！她開心打招呼真的中獎

3縣市豪大雨！今晨8.2℃冷3天　過年更凍恐寒流

過年10大禁忌　初一別吃這東西

學測驚見加油站工讀生　萬人戰翻了

輔大陳若儀喊追到底！深夜再發7聲明

「我在案發現場」首場見面會來啦！2/11「訂閱就抽入場券」

老闆單身掛布條！一句客語被轟歧視

尾牙吃「驚喜餐盒」！同事包車北上傻眼

超噁！服務生「徒手榨出菜汁」　轉身送包廂

更多熱門

相關新聞

急凍6°C一夜發白回冬　8縣市低溫特報

急凍6°C一夜發白回冬　8縣市低溫特報

「有朋友和我說，不冷啊？」氣象專家彭啟明提醒，明後天（16、17日）清晨北部將下探12度，空曠地區再低3度，且要注意春節初二、三還有一波寒流，穿著如果不注意保暖，「鐵定這兩天會受涼。」中央氣象局今午並針對苗栗以北、外島8縣市發布「低溫特報」，受強烈大陸冷氣團影響，北北基桃今晚到明天將有持續10度或以下氣溫、連江並有持續6度或以下氣溫發生的機率。

凌晨規模5.2地震　最大震度2級

凌晨規模5.2地震　最大震度2級

今降12℃全台雨　過年更冷恐有寒流

今降12℃全台雨　過年更冷恐有寒流

氣象局8縣市低溫特報　全台轉雨最低剩6度

氣象局8縣市低溫特報　全台轉雨最低剩6度

一夜入冬！明天起氣溫跳水　最冷時間出爐「低溫狂掉下探9度」

一夜入冬！明天起氣溫跳水　最冷時間出爐「低溫狂掉下探9度」

關鍵字：

氣象氣象雲氣象局吳德榮寒流

讀者迴響

熱門新聞

黃明志怒：你硬上我朋友還不戴套內射！

夜市打工勾人夫老闆！女大生鹹濕訊息曝

賤葆認了「射箭的是我們」！還原意外經過：《木曜》相當負責任

5個月年終獎金入帳！他見備註欄「這3字」崩潰

即／台中「殺人車禍」駕駛抓到了

7億流量YouTube頻道宣布「停更」

海軍上將黃猿兼差打工　辛酸畫面流出

《大學生》逸歡懷孕8週「寶寶離開了」

急凍6°C一夜發白回冬　8縣市低溫特報

違停人行道遭砸車　住戶當面狠嗆

好市多2分店有新規定！「一堆人在掃發票」

韓上映《灌籃高手》主角不叫櫻木花道　「全翻成韓文名」網讚超神

家裡最髒的地方不是廁所！　抹布2天沒洗「暴長6億細菌」

哥每天帶女友回家啪啪！母單弟聽聲音：好殘忍

即／台中轎車撞擊2機車　1人失去呼吸心跳

更多

最夯影音

更多
黃明志揪4辣妹「公然寫人體春聯」　笑：寫錯拿水直接洗澡！

黃明志揪4辣妹「公然寫人體春聯」　笑：寫錯拿水直接洗澡！
李聖傑終於唱《痴心絕對》了！　禁唱3年突開金口..全場感動合唱

李聖傑終於唱《痴心絕對》了！　禁唱3年突開金口..全場感動合唱

羅志祥登《紅白》支氣管發炎　尬小女孩重現「椅子舞」

羅志祥登《紅白》支氣管發炎　尬小女孩重現「椅子舞」

變臉師傅要求男客人戳臉　他戳2下沒動靜直接親下去

變臉師傅要求男客人戳臉　他戳2下沒動靜直接親下去

快告別式...靈堂被貨車撞毀　家屬崩潰：怎麼跟媽媽交代

快告別式...靈堂被貨車撞毀　家屬崩潰：怎麼跟媽媽交代

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面