3縣市豪大雨！今晨8.2℃冷3天　過年更凍恐寒流

▲今晨5時溫度分布圖。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

基隆、新北防豪雨、宜蘭防大雨！中央氣象局觀測，今天（16日）清晨全台最低溫出現在新北市石門的8.2度。氣象專家吳德榮提醒，今日至周三北部平地最低氣溫約在8度左右；下周一、大年初二另一股更強冷空氣南下，有符合「寒流」（台北氣象站≦10度）的機率。

氣象局對7縣市發布「低溫特報」：

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►今晨至白天低溫區域



【橙色燈號（非常寒冷）】



新北市、基隆市、桃園市有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。



【黃色燈號（寒冷）】



台北市、新竹縣、苗栗縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

▼7縣市低溫特報。（圖／氣象局）

氣象局對基隆市、新北市、宜蘭縣發布「豪大雨特報」，東北季風影響，今日基隆北海岸有局部大雨或豪雨，宜蘭地區有局部大雨發生的機率。氣象局也對19縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，高雄以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，其他沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象局）



氣象局表示，今日持續受冷氣團或強烈冷氣團影響，台中以北、東北部及東部低溫11、12度，其他地區13到15度，沿海空曠地區則再低2、3度，白天北台灣整天偏冷，氣溫僅13至15度，其他地區高溫約18至20度；天氣方面，桃園以北及東半部有局部短暫雨，西半部山區偶有零星雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至周三受強冷空氣影響，北海岸、東北部有較大雨勢，大台北及花東偶有局部短暫雨，新竹以南晴時多雲、天氣穩定，北台冷，其他地區氣溫略降、早晚冷；各國模式模擬的強度，台北測站將降至12度上下，有符合「強烈冷氣團」（台北氣象站≦12度）的機率，北部平地最低氣溫約在8度左右。



吳德榮分析，周四冷空氣略減弱，氣溫略回升；周五小年夜冷空氣增強，再度接近冷氣團標準，平地最低氣溫也會降至10度上下；周六除夕白天起至周日初一冷空氣減弱，氣溫回升；下周一初二另一股更強冷空氣南下，氣溫急遽下降，初二、下周二初三有符合寒流的機率，續觀察；下周三初四冷空氣減弱，氣溫回升。

▼本周天氣圖。（圖／氣象局）

