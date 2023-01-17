今晨9.5℃！恐寒流「回娘家」　過年天氣出爐

▲今天北台灣依舊濕冷。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

記者陳俊宏／台北報導

初二「回娘家」又轉冷大降溫！中央氣象局觀測，今天（17日）清晨全台平地最低溫出現在新北市石門的9.5度。氣象專家吳德榮分析春節過年天氣，並提醒大年初二、初三另一股強冷空氣南下，達「強烈大陸冷氣團」及「寒流」的機率皆存在。

氣象局今晨對8縣市發布「低溫特報」：

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►今晨至白天低溫區域

【橙色燈號（非常寒冷）】

新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。

【黃色燈號（寒冷）】

台北市、苗栗縣有10度以下氣溫發生的機率。

氣象局表示，今天持續受強烈大陸冷氣團影響，台中以北、東北部及東部低溫11、12度，其他地區13到15度，沿海空曠地區氣溫則再低2至3度，白天北部、宜花溫度回升，高溫約15至17度，其他地區約20至25度；天氣方面，桃園以北及東半部整天雲多且有局部短暫雨，其中基隆北海岸有大雨發生的機率，其他地區為多雲到晴的天氣。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天、周三冷空氣逐日微幅減弱，北台冷，其他地區早晚冷；周四冷空氣減弱，氣溫略回升；周五小年夜至周六除夕晨，東北季風略增強，氣溫略降。

吳德榮分析，周四起至除夕晨，迎風面北海岸、大台北東側、東半部偶有局部短暫雨，背風面新竹以南晴時多雲；除夕白天起至周日初一冷空氣減弱，氣溫回升，水氣減少，西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨。

吳德榮提醒，最新各國模式模擬顯示，下周一初二、下周二初三另一股強冷空氣南下，氣溫急遽下降，但冷空氣的強度模擬仍然分歧，強烈大陸冷氣團及寒流的機率皆存在，且各國模式皆持續調整中，應密切觀察。

吳德榮說，下周三初四、下周四初五冷空氣減弱，氣溫回升；至於春節連假最後3天的天氣，已超過電腦模式的模擬極限，言之過早也是枉然。