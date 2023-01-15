「這2天會受涼」急凍6°C一夜回寒冬　全台2波降溫！8縣市低溫特報

▲冷氣團報到，全台有感降溫 。（圖／中央氣象局）



記者許力方／台北報導

「有朋友和我說，不冷啊？」氣象專家彭啟明提醒，明後天（16、17日）清晨北部將下探12度，空曠地區再低3度，且要注意春節初二、三還有一波寒流，穿著如果不注意保暖，「鐵定這兩天會受涼。」中央氣象局今午並針對苗栗以北、外島8縣市發布「低溫特報」，受強烈大陸冷氣團影響，北北基桃今晚到明天將有持續10度或以下氣溫、連江並有持續6度或以下氣溫發生的機率。

氣象局預報，今晚（15日）持續受大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，各地持續降溫，北台灣氣溫降到12度左右，沿海空曠地區來到10度以下，中南部也會降到15、16度，花東低溫約17度，明天北台灣整天偏冷僅13至15度，其他地區高溫約18至20度，清晨夜裡各地氣溫偏低，中部以北及東北部低溫12度，其他低溫約14度，沿海空曠地區將再低2至3度，全台有感。另外，桃園以北及東半部有局部短暫雨，西半部山區偶有零星雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

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▼未來一周有2波冷空氣，下探10度以下回寒冬。



▼番薯一夜發白，8縣市低溫特報。



氣象局提醒，未來一周有2波冷空氣，「北台灣限定」再次回到冬天。預計17日（下周二）大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，北部及東北部整天偏冷，其他地區早晚也冷，18、19日（下周三、四）冷氣團逐漸減弱，北台灣氣溫稍回升；天氣方面，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。不過20日（下周五）又有一波東北季風增強，21、22日除夕、初一北部及東北部轉涼，北部及東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

天氣風險公司總經理彭啟明則示警，「如果還在昨天的裝扮，鐵定這兩天會受涼。」因為明後天清晨北部有機會到12度上下，空曠地區再低2、3度，中南部也要留意輻射冷卻作用的冷，且初二、三可能有寒流，也要注意。

彭啟明指出，溫度造成的人體不適，不是只有低溫幾度，溫差很重要，昨天和今天的對比大家都有感，記得12月的寒流及溫差，已經有不少年長者或中壯年突然離世，未來這1、2周要注意溫差變化，另外大年初二、三這波可能的寒流，也要注意。