內湖斑馬線「被貨櫃壓住」路人傻眼　原因曝光千人挺：別道德勒索

▲內湖斑馬線「被貨櫃壓住」，引發網友論戰。（圖／翻攝自Google Maps）

網搜小組／柯沛辰報導

台北市內湖區新明路一處斑馬線長期被貨櫃「壓住」，出現參差不齊、長短不一的奇特景象，連一旁的紅線都是圍繞著貨櫃劃設，讓網友狠酸「別的國家解決問題，台灣則繞過問題」。不過，有許多人指出，該處應該是私人土地，力挺地主捍衛權益。

原PO在臉書社團「爆廢公社」貼出照片，可見一處行人穿越道的斑馬線「明顯缺了一角」，某一端甚至被紅色貨櫃佔去1/2的空間，還有紅線穿插其中，讓她不禁酸說，「別的國家：解決問題，台灣：繞過問題」。

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起初有一些網友看完表示，「這就是落後國家啊」、「私人土地徵收不了，那斑馬線的設置也不能這樣畫吧？」、「這裡我從小看到大耶」、「這樣發生車禍怎麼辦」、「行人地獄的問題無解了」、「台灣真的跟別人不一樣，笑死」、「這就是台灣特色」。

不過，大多數人都批評原PO，「這是私人土地呀！這樣畫有什麼問題？」、「放貨櫃的地是地主的，政府沒有權力在他的土地上畫斑馬線，正常作法應該是斑馬線往左側移動」、「你會讓政府在你家裡面畫斑馬線嗎？」、「我的私人地也不給人家停車跟路過，等等一堆問題」、「不要道德綁架了，政府有本事就花錢買去！」

還有網友指出，「常常有地主好心讓大家方便，把自己的地騰出來做道路，結果久了變成既定道路，土地稅照繳，土地又不能自己運用，原本地主超氣又無可奈何」、「這地主很聰明，沒用貨櫃擋就大家用了」、「目地就是怕大家用習慣把私人土地大眾化」、「私人地沒佔好，等到鋪柏油，後面難處理」、「土地變成『既成道路』後不但不能使用，還要年年繳稅，政府也不會徵收，我就有很慘痛的經驗」掀起熱議。